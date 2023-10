CHOCANTE! Bebê ABANDONADO em Tesla no deserto; vídeo viralizou

Um vídeo viralizou recentemente nas redes sociais e vem chocando diversas pessoas no Brasil. No entanto, o conteúdo é estrangeiro e mostra um motociclista encontrando um Tesla abandonado no meio de um deserto. Dentro do casso, o mais impressionante: um pequeno bebê.

O homem se aproxima com a moto, para ao lado do veículo e se assusta ao ver um bebê em pé no banco do passageiro.

A criança estava apenas de fralda e ostentava um copo de café na mão, o qual estava aparentemente vazio.

Bebê é encontrado dentro de Tesla abandonado no deserto. Veja o que aconteceu – Foto: reprodução/Youtube.

Vídeo com mais de milhões de visualizações

O vídeo viralizou no Brasil nesta semana, mas é possível encontrar reações no TikTok norte-americano há mais de uma semana.

Em um dos vídeos, no Instagram, com mais de 370 mil reações, as pessoas se assotaram com as imagens.

“Meu Deus! Ainda bem que o cara é uma boa pessoa”, disse um usuário. Outro falou que “criança sozinha dentro de carro, nunca deu certo… imagine em um desses”.

Veja o vídeo:

Rumores sobre a criança dentro do Tesla

No vídeo, o criador do conteúdo aparece falando que o menino teria entrado no Tesla e apertado os botões do painel. Assim, o carro teria andado sozinho e parado bem longe do local de origem.

Outra possibilidade levantada pelos usuários é que o tesla teria sido roubado e o proprietário bloqueado o veículo a distância.

Mas, afinal, qual é a verdade? O Notícia da Manhã foi checar.

Entenda a verdade

O vídeo original é do canal do influenciador Joey Mac. Ele conta com mais de 5,4 milhões de visualizações e é o homem que está pilotando a motocicleta.

Postado originalmente em agosto de 2022, não se trata de algo novo e, no caso, a criança dentro do Tesla é apenas o filho de Joey.

É possível ver o mesmo menino em outros vídeos, nos quais o homem simula encontrá-lo em situações inusitadas.

Inclusive, em um conteúdo de 6 meses atrás, o bebê já tem mais de 1 ano de idade e aparece em cima de uma pequena moto.

Confira o vídeo original:

Confira o vídeo recente da criança:

