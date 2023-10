Vale a pena guardar CD antigo por ESTE motivo! Muitos já estão fazendo

Foi-se o tempo no qual as pessoas guardavam os CDs para usá-los no cotidiano, agora, eles são apenas lembranças. É raro encontrar alguém que ainda possui em casa um aparelho que consegue ler DVD. Mas isso não é motivo de jogá-los fora, várias pessoas estão guardando eles para fazer algo que pode trazer bastante economia para todos, entenda.

Veja um bom motivo para guardar CDs antigos | Imagem de Johnny_px por Pixabay

O que fazer com os CDs?

Eles são amplamente usados principalmente para realizar decorações, além de deixar o ambiente ainda mais bonito, contribui para a reciclagem e o cuidado com o meio ambiente.

Usando eles, é possível construir várias coisas, caso ocorra a junção com mais itens, o objeto fabricado poderá ficar único, como é o caso de uma mesa que pode ser construída com eles.

E é para isso que as pessoas estão guardando os CDs, para juntar com tampas de garrafas e após isso, realizar a construção de uma mesa incrível. Saiba como isso é possível.

Quais os materiais necessários?

Para fabricar a mesa, basta poucos materiais, mas no término de tudo, haverá um lindo item de decoração. Os itens necessários são:

Tampas de garrafa;

21 CDs;

1 palito de madeira;

Tesoura;

Cimento;

Água;

Tinta na cor prata;

Silicone;

Tiras de pedra;

Papel alumínio;

Cartões e cola.

Lembrando que para que a mesa seja feita da melhor forma possível, é importante solicitar o auxílio de um adulto durante o processo.

Passo a passo de como fazê-la

O primeiro passo é criar a base da mesa, como ela precisa suportar uma grande quantidade de peso, é importante que seja feita de cimento. Para isso, pegue um molde de plástico, unte com óleo e após isso, jogue cimento dentro dele, feito isso, pegue 1 palito de madeira e cole em um CD e ponha-o no meio do cimento, feito isso, espere até o dia seguinte.

Agora, após seco, retire do molde e pinte com a tinta na cor prata. Com as tampas, faça um pequeno furo no meio e pinte-as também com a cor prata. Usando silicone, cubra os CDs com papel alumínio.

Por fim, basta realizar a montagem da mesa, até que ela chegue na altura desejada. Vale lembrar que embora ela seja uma decoração, é importante que ela também seja firme, para sustentar certos impactos. Lembrando que as cores podem variar, mas outros itens como cimento e cola, são necessários para o resultado final da mesa. Principalmente, pois com a cola, os CDs serão colados até atingir a altura ideal da mesa.

