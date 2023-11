Em despedida, Taylor Swift quase prejudica o Palmeiras no Allianz

A passagem da cantora norte-americana Taylor Swift pelo Brasil seguramente foi marcada por polêmicas, confusões e inevitáveis memes. No entanto, os shows da estrela realizados no Allianz Parque, em São Paulo, deram grande trabalho ao clube de futebol Palmeiras, que detém os direitos do estádio e fará seu próximo jogo na arena no próximo final de semana. Acompanhe a leitura e entenda mais detalhes.

Um show a menos para o futebol

O retorno do Palmeiras ao Allianz Parque após um mês e um dia só foi possível graças a uma complexa “operação de guerra” coordenada entre a WTorre, o clube e os promotores responsáveis pelos próximos eventos no estádio.

Essa retomada, no entanto, não ocorreu sem desafios, especialmente devido à presença marcante do palco utilizado pela estrela da música pop internacional, Taylor Swift, que quase comprometeu os planos alviverdes.

O confronto crucial diante do América-MG, marcado para hoje às 21h30 (horário de Brasília), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, é fundamental na corrida pelo título da competição.

O Palmeiras, sob o comando do técnico Abel Ferreira, lidera a tabela com 63 pontos, mesma pontuação do Flamengo, mas ostenta vantagem no saldo de gols.

Acompanhe a leitura abaixo e entenda os desafios enfrentados para deixar o gramado em perfeitas condições para o próximo jogo do alviverde paulista.

Desafios com o palco de Taylor Swift

O imponente palco utilizado pela megaestrela norte-americana trouxe desafios inesperados. Sua estrutura, notavelmente maior do que o habitual, composta principalmente por um telão extenso e uma passarela larga até o meio do campo, complicou consideravelmente o processo de desmontagem.

Contudo, a eficiente estrutura do Allianz Parque agilizou essa operação. Diferentemente da maioria dos estádios, o Allianz possui uma estrutura fixa que reduz o tempo e os custos associados à montagem e desmontagem de eventos, tornando possível o retorno do Palmeiras ao estádio em tempo hábil.

Grama sintética como aliada

O gramado sintético, coberto por mais de 20 dias e sujeito a doze shows, não comprometeu a qualidade do jogo. A manutenção necessária pôde ser realizada sem prejuízo, evidenciando a vantagem desse tipo de gramado em situações similares.

“Conhecemos a importância do Palmeiras atuar em sua casa, e continuaremos buscando soluções para minimizar conflitos de agenda. Isso faz parte de nossas metas e compromissos com o clube, patrocinadores e torcedores,” afirmou Claudio Macedo, CEO da WTorre, em nota enviada ao UOL.

Logística para futuros eventos no Allianz Parque

Além do confronto contra o Fluminense, agendado para o próximo domingo (3), a equipe do Allianz Parque colaborou com os organizadores dos shows da turnê ‘Amigos’ e de Paul McCartney. Essa colaboração envolveu ajustes nos palcos e na logística operacional para viabilizar o evento no estádio.

Vale destacar que, devido à estrutura do palco no Gol Norte, esse setor não estará disponível, relembrando a situação do jogo de volta da final do Paulistão do ano passado, quando o Palmeiras sagrou-se campeão ao vencer o São Paulo por 4 a 0.

