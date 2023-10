Times de futebol entram na onda do Outubro Rosa: veja quais têm uniformes da cor

O dia 1 de outubro é marcado pela conscientização do combate e prevenção ao câncer de mama. E para reforçar a importância de medidas preventivas, como o autoexame, times da elite do futebol brasileiro anunciaram no mesmo dia o lançamento de camisas na cor rosa que marca a data comemorativa do outubro rosa. Continue a leitura, a seguir, e saiba mais detalhes sobre a bela iniciativa.

Saiba quais times do futebol brasileiro lançaram camisas comemorativas ao outubro rosa. | Foto: Montagem / Divulgação

Conscientização nos gramados

No último domingo (1), em celebração ao Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre o câncer de mama, quatro times da Série A do futebol brasileiro anunciaram o lançamento de camisas na cor rosa.

Athletico, Grêmio, Fluminense e Santos, em parceria com a Umbro, divulgaram imagens das camisas em suas redes sociais. Continue lendo, logo abaixo, e saiba mais detalhes sobre a bela iniciativa.

Futebol em apoio ao Outubro Rosa

As camisas apresentam um tom de rosa vibrante e trazem grafismos que têm como objetivo ressaltar a importância da detecção precoce do câncer de mama e do autoexame. Os padrões no tecido indicam o movimento recomendado para a realização do autoexame.

Eduardo Dal Pogetto, diretor nacional de marca da Umbro Brasil, destacou a parceria de longa data com a FEMAMA (Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama) e a importância das camisas como uma mensagem significativa para as mulheres.

Além de enfatizar a necessidade do autoexame, elas também incluem elementos educativos e simbólicos que incentivam a prática da mamografia anual para detecção precoce.

As camisas já estão disponíveis para compra no site da Umbro e nas lojas oficiais de cada equipe.

Times anunciam lançamento de camisa nas redes sociais

Conforme mencionamos mais acima, grandes times da série A do futebol brasileiro abraçaram a ideia de apoiar a campanha, lançando uma edição especial do seu tradicional uniforme, mudando para a cor rosa, que simboliza o outubro rosa, data em que se celebra o combate ao câncer de mama.

Confira, logo abaixo, as postagens dos clubes brasileiros.

Athlético

A @UmbroBrasil mantém a tradição anual e apresenta a nova campanha para a conscientização e prevenção em torno do câncer de mama no Outubro Rosa, em parceria com a FEMAMA.



🤩 Mais uma vez, a marca apresenta um novo modelo de camisa rosa para o nosso Furacão, sempre presente… pic.twitter.com/rf4BbwdbsB — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) October 1, 2023

Na postagem, o rubro-negro paranaense escreveu “A Umbro mantém a tradição anual e apresenta a nova campanha para a conscientização e prevenção em torno do câncer de mama no Outubro Rosa, em parceria com a FEMAMA”.

Fluminense

O tricolor das Laranjeiras também celebrou a chegada do novo uniforme comemorativo com uma postagem em seu X (ex-Twitter).

“Chega outubro e nossas três cores dão espaço ao rosa! O Fluminense e a @UmbroBrasil se unem à FEMAMA na campanha do #OutubroRosa, de conscientização e prevenção ao câncer de mama” – postou o time carioca.

Chega outubro e nossas três cores dão espaço ao rosa! 💗



O Fluminense e a @UmbroBrasil se unem à FEMAMA na campanha do #OutubroRosa, de conscientização e prevenção ao câncer de mama.



Garanta a sua em https://t.co/eeg7ubs9qa! pic.twitter.com/8Dlw9tYz2p — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) October 1, 2023

Grêmio

“Amar o Grêmio, amar a si mesma. Cuidar da saúde para viver bem junto ao Tricolor. Neste outubro, voltamos a fortalecer a luta contra o câncer de mama. Chegou o manto rosa, com grafismos que representam o autoexame, que salva vidas. Previna-se, conscientize-se, AME-SE”, escreveu o clube gaúcho em sua rede social.

Amar o Grêmio, amar a si mesma 🇪🇪🫶 Cuidar da saúde para viver bem junto ao Tricolor. Neste outubro, voltamos a fortalecer a luta contra o câncer de mama.



Chegou o manto rosa, com grafismos que representam o autoexame, que salva vidas. Previna-se, conscientize-se, AME-SE! pic.twitter.com/otwDJZ8emh — Grêmio FBPA (@Gremio) October 1, 2023

Santos

O time da Vila Belmiro, eternizado pelo rei Pelé, também deixou registrado o lançamento de sua camisa de edição limitada em homenagem ao outubro rosa, e escreveu:

“Sempre presente na luta pela vida e saúde das mulheres, a campanha segue com a parceria da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama”.

Novo lançamento Santos e @UmbroBrasil para conscientização e prevenção do câncer de mama! 🩷🤍🖤 #OutubroRosa



Sempre presente na luta pela vida e saúde das mulheres, a campanha segue com a parceria da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama. pic.twitter.com/9CJWiV3YIQ — Santos FC (@SantosFC) October 1, 2023

*Com informações da CNN Brasil.