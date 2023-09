Injeção contra o câncer é aprovada no Reino Unido; confira

Em postagem recente através das redes sociais, a Roche, uma das gigantes da área farmacêutica mundial, anunciou a liberação do medicamento contra o câncer, Atezolizumabe, administrado por injeção, em pacientes da rede pública de países do Reino Unido. Pesquisas apontam resultados animadores, tanto na remissão de alguns tipos da doença, como na rapidez do tratamento. Continue a leitura para saber mais detalhes sobre a nova esperança na luta contra o câncer.

Medicamento aplicado por injeção reduz tempo de tratamento de pacientes com câncer. | Foto: montagem / Reprodução

Esperança na ponta da agulha

Pacientes no Reino Unido estão prestes a receber um medicamento inovador que promete revolucionar a luta contra os sofríveis tratamentos contra o câncer. Este tratamento, que consiste em uma injeção de rápida aplicação, é uma alternativa aos tediosos gotejamentos intravenosos.

Tratamento mais rápido em 75% dos casos

Após receber a aprovação da Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde do Reino Unido, o Serviço Nacional de Saúde (NHS) planeja disponibilizar essa forma de imunoterapia injetável para centenas de pacientes anualmente. A expectativa é que essa nova descoberta reduza significativamente o tempo de tratamento medicamentoso, diminuindo-o em até 75% para certos pacientes com câncer.

A injeção em questão contém o medicamento Atezolizumabe, também conhecido como Tecentriq, que normalmente é administrado por meio de gotejamento intravenoso. Este medicamento é recomendado para diversos tipos de câncer, como câncer de pulmão, mama, fígado e bexiga, e seu custo no Brasil pode ultrapassar R$ 20.000.

A injeção de sete minutos

A grande vantagem do uso da injeção de Atezolizumabe é a rapidez do procedimento, que leva apenas sete minutos, em comparação com o gotejamento intravenoso, que pode durar de 30 minutos a uma hora. No entanto, é importante ressaltar que pacientes que combinam o Atezolizumabe com quimioterapia ainda podem precisar da administração intravenosa.

O que é o Atezolizumabe?

O Atezolizumabe é um inibidor de checkpoint que atua fortalecendo o sistema imunológico para detectar e eliminar as células cancerosas. Ele faz isso bloqueando uma proteína que impede o sistema imunológico de combater o tumor, tornando as células cancerosas mais vulneráveis à resposta natural do organismo.

Peter Johnson, diretor nacional para o câncer do NHS, afirma que essa terapia inovadora proporcionará um tratamento avançado aos pacientes, permitindo que muitos deles passem menos tempo no hospital e aliviando a demanda por unidades de quimioterapia do NHS.

Uso do medicamento reduziu chances de câncer voltar

Para pacientes com câncer de pulmão em estágio inicial, ensaios clínicos demonstraram uma redução de 34% no risco de recorrência do tumor ou de morte após cirurgia e quimioterapia com o uso do Atezolizumabe.

O anúncio da farmacêutica

No final do mês de agosto, a gigante da indústria farmacêutica, Roche, anunciou, através de sua rede social, a liberação do medicamento administrado por injeção subcutânea, como imunoterapia para pacientes com quadro de câncer agressivo, incluindo os de pulmão, mama e fígado.

Veja a postagem, logo abaixo.

#Media: The subcutaneous injection of our #cancer immunotherapy has received its first approval in Great Britain for some of the most aggressive cancers, including certain types of lung, bladder, breast and liver cancers. Learn more: https://t.co/LDhLSfzlWV$RHHBY $ROG pic.twitter.com/ZnKjqtdLaw — Roche (@Roche) August 29, 2023

*Com informações do The Guardian