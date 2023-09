Vários cursos gratuitos: Microsoft abre vagas pela internet

A Microsoft é uma das empresas mais populares no ramo da tecnologia. A fim de expandir ainda mais os horizontes e ajudar milhões de pessoas — a Microsoft em parceria com o LinkedIn, lançou uma coletânea de cursos totalmente gratuitos sobre tecnologia. A carga horária é de 3h50 minutos aproximadamente e está disponível para todos os alunos interessados. Saiba mais detalhes e como participar.

Microsoft anuncia parceria com o LinkedIn

Ambos bastante conhecidos pelos amantes da tecnologia — os cursos ofertados são oriundos de um programa criado pelas duas empresas. O tema central abordado nos cursos disponíveis nesse programa em específico é: Inteligência Artificial.

Haja vista que muitos usuários reconhecem a inteligência artificial após abrir o ChatGPT, entretanto, a inteligência artificial é muito mais do que isso e está presente na humanidade há bastante tempo — entretanto, não tão evoluído como agora.

Por mais que a I.A avance — será necessário que haja o trabalho humano. A fim de realizar a programação da máquina. Como descrevem muitos autores de ciências da computação: “O computador é burro, mas obediente”. Logo, todos os comandos interligados por humanos podem ser obedecidos.

Os cursos podem ser acessados pelos interessados através do site LinkedIn Learning — plataforma de cursos da empresa de ‘vagas de emprego’ e outros segmentos relacionados. Para encontrar os cursos basta pesquisar pelo nome que será deixado logo abaixo.

Por mais que tenham alguns cursos pagos — é possível optar pelos cursos gratuitos que são disponibilizados pela empresa. Atualmente os cursos estão disponíveis em Inglês. Entretanto, brevemente será disponibilizado as versões em português, alemão, espanhol, japonês e chinês.

Estes são os cursos disponibilizados

Os cursos disponibilizados pela Microsoft são focados na inteligência artificial — a fim de que os usuários consigam estarem totalmente capacitados para lidar com as nova tecnologias. Na qual o ChatGPT é somente uma ponta do iceberg.

Os cursos podem ser acessados através de uma conta criada na plataforma de estudos do LinkedIn. Que pode ser acessada através de uma pesquisa no Google por: “LinkedIn Learning”.

Veja os cursos disponíveis

What Is Generative AI? Streamlining Your Work with Microsoft Bing Chat Ethics in the Age of Generative AI Generative AI: The Evolution of Thoughtful Online Search

Portanto, são cursos totalmente gratuitos e que podem ser acessados a qualquer momento. A carga horária do curso depende bastante do módulo escolhido. Entretanto, em apenas 04 horas é possível terminar todo o conteúdo.

A medida que o aluno avança dentro do curso, são disponibilizados conteúdos adicionais e espécies de ‘desafios’ a fim de que haja a real fixação do conteúdo em suas mentes.

Por fim — basta iniciar o consumo das aulas e posteriormente realizar o teste final. Para que seja emitido o certificado de conclusão de curso — que não é bem um certificado em si, mas uma comprovação do término do mesmo.

