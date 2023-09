Bebida com 3 ingredientes para baixar a pressão pode ser feita casa

Não é de hoje que muitos buscam medicamentos e terapias alternativas para tratar de problemas de saúde sem ter que lidar com os desagradáveis efeitos colaterais de medicamentos alopáticos. Neste texto, trazemos uma receita de uma bebida que, não é apenas saborosa, como 100% natural e saudável que ajudará a combater os efeitos da hipertensão. Continue a leitura, a seguir, e aprenda um jeito simples e prático de manter sua pressão arterial sobre controle.

Aprenda a receita de uma bebida feita com 3 ingredientes que ajudam no combate à pressão alta. | Foto: Reprodução / Freepik

Hipertensão nunca mais

Você está em busca de uma sugestão de bebida caseira, 100% natural, que possa ser benéfica para combater a hipertensão?

Então provavelmente vai ficar interessado na recomendação que estamos trazendo neste texto. Continue a leitura, a seguir, e aprenda uma receita deliciosa e saudável que ajudará a manter sua pressão arterial sobre controle!

Aprenda o suco que ajuda a controlar a sua pressão

Com apenas três ingredientes, além de água, essa dica é extraída do portal Mejor con Salud (em espanhol).

Ingredientes:

1/2 copo de água

1 pera de tamanho médio

Suco de 1 laranja

1 kiwi

Modo de Preparo:

Comece extraindo o suco da laranja. Em seguida, lave e corte tanto a pera quanto o kiwi. Agora, coloque todos esses ingredientes, juntamente com a água, no liquidificador. Bata até obter uma mistura homogênea. Lembre-se de que é opcional adicionar gelo. Por fim, aproveite sua bebida caseira imediatamente.

Os benefícios por trás do kiwi

Pelo o que você já pode perceber, um dos ingredientes protagonistas da refrescante bebida é a fruta peludinha chamada Kiwi. No entanto, será que você sabe todos os benefícios que a saborosa fruta verde tem para a sua saúde? Confira, logo abaixo.

Os 7 ‘superpoderes’ do kiwi

O kiwi é uma fruta única, com um sabor agridoce e uma aparência peculiar, e possui um valor nutricional significativo. É uma fonte rica de diversos nutrientes essenciais para a saúde. Dentre eles, destacamos, logo abaixo, os sete principais benefícios do fruto.

1. Regulação do intestino:

O kiwi é uma excelente fonte de fibras, o que o torna um aliado na prevenção da prisão de ventre. Suas fibras ajudam a melhorar o movimento intestinal e atuam como um laxante natural.

2. Melhora da função respiratória:

Devido à sua abundância de vitamina C, o kiwi pode ser benéfico para pessoas com asma. O consumo regular de kiwi, de 1 a 2 vezes por semana, pode auxiliar na melhora da função respiratória.

3. Saúde cardiovascular:

O kiwi desempenha um papel fundamental na regulação da pressão arterial, na redução da retenção de líquidos e na prevenção de ataques cardíacos. Sua alta quantidade de água ajuda a eliminar o excesso de líquidos através da urina, enquanto o potássio e outros minerais contribuem para o controle da pressão arterial.

4. Redução do colesterol:

Graças às suas fibras e antioxidantes, o kiwi tem a capacidade de reduzir os níveis de colesterol no sangue, contribuindo para a saúde cardiovascular.

5. Prevenção de coágulos sanguíneos:

O kiwi é uma excelente fonte de vitamina K, que possui propriedades anticoagulantes. Isso ajuda a afinar o sangue e reduz o risco de formação de coágulos.

6. Reforço do sistema imunológico:

A vitamina C presente no kiwi é conhecida por fortalecer o sistema imunológico, tornando o corpo mais resistente a infecções e doenças.

7. Prevenção do câncer de cólon:

O kiwi é rico em antioxidantes e fibras, que desempenham um papel importante na redução dos danos celulares causados pelos radicais livres. Isso pode ajudar na prevenção do câncer de cólon.

Conselho de amigo

Queremos lembrar que, embora esta sugestão de bebida possa ser benéfica, o conteúdo que mostramos a você neste texto tem apenas caráter informativo e não se destina a fornecer diagnósticos, tratamentos ou substituir consultas regulares com um médico. Fique atento à sua saúde e continue cuidando dela de forma adequada.

Leia também: Suco energético caseiro: confira a receita para renovar seu ânimo