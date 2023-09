Suco energético caseiro: confira a receita para renovar seu ânimo

A agitação do dia à dia do brasileiro faz da nossa rotina uma realidade realmente cansativa. Segundo especialistas, a prática de exercícios físicos, além de uma alimentação equilibrada pode ajudar a recuperar a energia. No entanto, existem opções mais rápidas, como o suco energético, que se encaixa perfeitamente na correria do seu dia à dia. Confira, a seguir, uma receita deliciosa e saudável de suco verde que vai recarregar suas baterias!

Confira uma receita deliciosa e saudável de suco verde que vai recarregar suas baterias! | Foto: Reprodução / Pixabay

‘Energia verde’ a mil

Em busca de um impulso energético para sua rotina agitada e exaustiva? Além de garantir um período adequado de descanso, uma excelente alternativa está ao seu alcance: um suco caseiro que, com poucos ingredientes, pode proporcionar um verdadeiro boost de vitalidade!

A praticidade no seu modo de preparo e a utilização de ingredientes que são facilmente encontrados em sua despensa ou no mercado perto de casa faz desse suco verde uma excelente e prática opção. Continue a leitura, logo abaixo, e aprenda como fazer o suco 100% saudável e verde!

Receita do suco verde de ‘pura energia’

Confira, logo abaixo, a receita deste suco verde revigorante que vai impulsionar seus níveis de energia:

Ingredientes:

Gengibre ralado

1 ramo de salsa

½ maçã (sem sementes)

Um punhado de espinafre

Folhas de alface (a gosto)

Suco de meio limão

1 talo de aipo

2 copos de água

Modo de preparo:

Comece lavando e cortando todos os ingredientes. Certifique-se de remover as sementes da maçã. Extraia o suco do limão. Em seguida, coloque todos os ingredientes no liquidificador. Se desejar, adicione algumas pedras de gelo. Bata todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea. Por fim, aproveite o suco imediatamente, sem a necessidade de coar.

Benefícios de sucos verdes

O suco verde é uma bebida que tem ganhado popularidade devido aos seus inúmeros benefícios para a saúde. Essa mistura nutritiva, geralmente feita com vegetais de folhas verdes, frutas e outros ingredientes saudáveis, oferece uma série de vantagens para o corpo. Confira, a seguir, as principais vantagens em se consumir essa maravilha 100% natural:

Rico em nutrientes: O suco verde é uma excelente fonte de vitaminas, minerais e antioxidantes. Os ingredientes comuns, como espinafre, couve, maçã e limão, fornecem vitaminas A, C, K, folato, ferro e cálcio, entre outros. Aumento da energia: Devido à sua alta concentração de nutrientes, o suco verde pode aumentar os níveis de energia. Isso é especialmente útil para quem procura um impulso de energia natural ao longo do dia. Desintoxicação: Muitas pessoas usam o suco verde como parte de uma dieta de desintoxicação. Os vegetais de folhas verdes, em particular, ajudam o corpo a eliminar toxinas e resíduos. Melhora na digestão: Os ingredientes do suco verde, como aipo e gengibre, podem melhorar a digestão e aliviar problemas gastrointestinais, como inchaço e constipação. Hidratação: A base líquida do suco verde (geralmente água, água de coco ou suco de frutas) ajuda na hidratação do corpo, o que é essencial para a saúde geral. Saúde da pele: Os antioxidantes presentes no suco verde podem contribuir para uma pele mais saudável, retardando o processo de envelhecimento e promovendo a cicatrização. Controle de peso: O suco verde é frequentemente incluído em planos de emagrecimento devido ao seu baixo teor calórico e alto teor de fibras, que ajudam a controlar o apetite e a manter a sensação de saciedade. Fortalecimento do sistema imunológico: As vitaminas e os antioxidantes presentes no suco verde fortalecem o sistema imunológico, ajudando o corpo a combater doenças e infecções. Melhoria na saúde cardiovascular: Alguns ingredientes, como o espinafre e o aipo, podem ajudar a reduzir a pressão arterial e melhorar a saúde do coração.

Hábitos que vão além do suco verde

É importante notar que os benefícios do suco verde dependem dos ingredientes utilizados e da consistência com que é consumido. Para obter os melhores resultados, é aconselhável incluir uma variedade de vegetais e frutas em sua receita de suco verde e incorporá-lo a uma dieta equilibrada e estilo de vida saudável. Como sempre, é aconselhável consultar um profissional de saúde antes de fazer mudanças significativas em sua dieta.

