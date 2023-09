A tarefa de limpar o banheiro de casa nem sempre é fácil. Contudo, quando se trata de fazer a limpeza do box do seu banheiro, existe uma dica infalível que vai deixá-lo com uma aparência brilhante e renovada. Continue a leitura, a seguir, para aprender esta receita que, com apenas dois ingredientes, deixará o vidro do seu box limpo como o mais puro cristal!

Com estes 2 ingredientes você se livra das marcas no vidro do box. | Foto Reprodução / Pexels

Limpo como um cristal

A faxina que você faz toda a semana ou de 15 em 15 dias em sua casa é, sem dúvida uma verdadeira malhação doméstica, não é? E, provavelmente, um dos cômodos da casa em que a tarefa de limpar cada canto se torna mais desafiadora é o lugar mais propenso a diversos tipos de germes e bactérias: o seu banheiro.

O desafio da faxina no ‘WC’

Após limpar boa parte dos itens e lugares do seu ‘reservado’, você pode se deparar com a tarefa de limpar o box onde você toma seu refrescante banho e se perguntar qual é a melhor e mais eficiente forma de cumprir essa limpeza. Continue a leitura para aprender uma dica simples, logo abaixo, que requer apenas dois ingredientes e é fácil de preparar e aplicar.

Leia mais: Ninguém acreditava, mas este produto de limpeza é o ingrediente poderoso para cabelo branco

Dica de limpeza para deixar o seu box cristalino

Você vai precisar de:

½ xícara de água morna.

½ xícara de amaciante de roupas.

Modo de preparo e aplicação:

Em um balde ou recipiente adequado, misture os dois ingredientes até obter uma solução uniforme. Usando uma esponja, aplique a mistura no box do banheiro, realizando movimentos circulares para garantir uma limpeza completa. Em seguida, enxágue a superfície com água para remover qualquer resíduo da mistura. Finalize o processo secando a superfície com um pano limpo.

Organizando a limpeza do seu Banheiro

Assim como em tantos aspectos da vida, a limpeza do banheiro também requer um planejamento adequado, especialmente no que se refere à frequência das atividades de limpeza e aos métodos a serem adotados. Veja, logo abaixo, o que se aplica no que se refere a frequência de limpeza do lugar mais frequentado da sua casa.

Limpeza diária

Não é necessário lavar o banheiro todos os dias. Para manter o ambiente organizado, algumas tarefas simples podem ser incorporadas à sua rotina diária. Estas incluem a remoção do lixo, a aplicação de desinfetante no vaso sanitário e a secagem da pia para evitar o acúmulo de água.

Lavagem semanal

A limpeza diária já envolve um nível razoável de profundidade. Portanto, uma vez por semana, reserve um tempo para uma limpeza mais completa, usando esponjas, sabão e produtos desinfetantes para garantir a higiene do ambiente.

Lavagem mensal

A cada mês, ou a cada 15 dias, dependendo do uso do banheiro, é importante realizar uma limpeza profunda e abrangente. Essa faxina deve abranger todos os elementos do banheiro, incluindo teto, janelas, azulejos, armários, pisos, vasos sanitários, luminárias, ralos e acessórios.

Dicas para manter o banheiro limpo por mais tempo

Agora que você conhece os métodos de limpeza para o banheiro e seus acessórios, que tal aprender algumas estratégias para prolongar a sensação de limpeza e manter o ambiente livre de bactérias e odores até a próxima faxina? Aqui estão algumas dicas práticas:

Retire o lixo regularmente.

Limpe e desinfete pias e vasos regularmente.

Passe um pano úmido com água sanitária no piso periodicamente.

Utilize água sanitária no vaso sanitário e acione a descarga regularmente.

Seque pias e móveis para evitar o acúmulo de água.

Cuidados pré-limpeza

É importante lembrar que, ao lidar com processos de limpeza, é fundamental usar alguns itens de proteção, como luvas, especialmente quando se utiliza produtos químicos ou combinações que possam causar reações alérgicas inesperadas.

Leia também: Por que limpar o nariz com papel higiênico pode ser um GRAVE ERRO