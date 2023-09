O ano de 2023 está sendo marcante para o WhatsApp por conta das constantes atualizações implementadas pela plataforma da Meta. Dentre as novidades, algumas são voltadas à segurança do usuário e, principalmente a casos de vazamento de dados privados. Dentro deste assunto, revelamos, a seguir uma função do aplicativo que vai colocar uma proteção extra em suas conversas. Saiba mais, logo abaixo.

WhatsApp permite ativar recurso de segurança contra invasores. | Imagem: Reprodução / FreePik

Recurso para a sua proteção

Não é de hoje que o Whatsapp, aplicativo de mensagens mais baixado do mundo, anuncia infindáveis atualizações em sua plataforma. Muitas são meramente visuais, outras visam tornar as conversas pelo app mais práticas, melhorando a experiência do usuário.

No entanto, a plataforma da Meta também se preocupa constantemente com questões voltadas à segurança do usuário e, principalmente a problemas relacionados ao vazamento de dados privados. Com isso em mente, revelamos, a seguir uma função do nosso querido app verdinho que vai colocar um verdadeiro cadeado em suas conversas. Saiba mais, logo abaixo.

Sua conversa está blindada

Aprimore a segurança de suas conversas com alguns passos simples no WhatsApp. Uma maneira eficaz de proteger suas mensagens é ativando o bloqueio de tela, o que exige a utilização de sua impressão digital ou reconhecimento facial para acessar o aplicativo.

Mesmo com o bloqueio ativado, você ainda pode atender chamadas. Para habilitar essa camada adicional de segurança, é necessário configurar a biometria nas configurações de seu dispositivo, seja por meio da impressão digital ou reconhecimento facial, conforme explicado no blog oficial do aplicativo.

Para ativar o bloqueio de tela, siga esses passos:

Abra o WhatsApp e vá para Configurações > Privacidade. Role a tela até encontrar a seção “Bloqueio por impressão digital”. Ative a opção “Desbloquear com impressão digital”. Siga as instruções para registrar sua impressão digital ou configurar o reconhecimento facial. Você também pode escolher um intervalo de tempo para a autenticação por impressão digital. Se desejar ver uma prévia das mensagens nas notificações, habilite a opção “Mostrar conteúdo nas notificações”.

Se em algum momento você decidir desativar o bloqueio de tela, basta seguir estas etapas:

Abra o WhatsApp e vá para Configurações > Privacidade. Role a tela até encontrar a seção “Bloqueio por impressão digital”. Desative a opção “Desbloquear com impressão digital”.

Bloqueio biométrico

É importante ressaltar que o bloqueio por impressão digital está disponível apenas em dispositivos com sensor de impressão digital com Android 6.0 ou posterior e compatíveis com a API de biometria do Google.

Além disso, o processo de autenticação por reconhecimento facial ou impressão digital ocorre exclusivamente em seu dispositivo, sem que o WhatsApp tenha acesso aos dados biométricos armazenados pelo sistema operacional de seu aparelho. Essa medida de segurança adicional garante a proteção de suas conversas e informações pessoais.

