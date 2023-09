Quer aumentar a velocidade da internet? Veja o que fazer

Conexão lenta na internet? Navegar na internet com velocidade reduzida pode ser frustrante, principalmente quando contamos com uma conexão rápida para trabalhar, estudar ou até mesmo para o lazer. Mas você sabia que três fatores simples podem estar sabotando sua experiência online? Especialistas em Wi-Fi da Intel indicam que o posicionamento do roteador, a tecnologia utilizada e o número de dispositivos conectados são elementos cruciais que podem afetar negativamente sua conexão. E a melhor parte? Resolver esses problemas pode ser mais fácil do que você imagina.

Especialistas da Intel revelam fatores que afetam a velocidade da internet. Foto: divulgação

Sua internet está devagar?

De acordo com a página de suporte do Intel Wi-Fi, que pode ser acessada através do endereço “http://www.intel.com/wifi/support”, o local onde seu roteador está posicionado em casa tem grande impacto na velocidade da internet. Especialistas recomendam evitar grandes obstruções como móveis e objetos metálicos, que podem interferir na qualidade do sinal. E não se trata apenas de objetos: outros aparelhos eletrônicos que emitem frequências, como babás eletrônicas, alto-falantes Bluetooth e até mesmo micro-ondas, podem diminuir a velocidade da sua conexão. O conselho é posicionar o roteador em um local elevado e central na residência, para otimizar a distribuição do sinal.

Mas o que acontece se o problema não for o local onde o roteador está, mas o próprio equipamento? A Intel aconselha os consumidores a conversarem com seus provedores de serviços de Internet para garantir que estão pagando por um pacote que atenda às suas necessidades de conectividade. Provedores diferentes oferecem velocidades distintas e, muitas vezes, o consumidor pode não estar ciente de que seu plano é inadequado para suas atividades online. Além disso, roteadores mais antigos podem limitar o acesso a frequências e velocidades mais rápidas. Portanto, se o seu aparelho já tem alguns anos, talvez seja hora de considerar uma substituição.

O terceiro e último fator apontado pela Intel que pode estar afetando sua conexão é o número de dispositivos conectados ao roteador. Em um mundo cada vez mais conectado, não é raro encontrar residências com múltiplos smartphones, tablets, laptops e outros dispositivos inteligentes usando a mesma rede Wi-Fi. Atividades que exigem uma grande quantidade de dados, como streaming de vídeo, jogos online e videoconferências, podem consumir rapidamente a largura de banda disponível, principalmente se vários dispositivos estiverem realizando essas atividades simultaneamente. A dica aqui é ser seletivo quanto aos dispositivos que realmente precisam estar conectados e programar atualizações ou atividades de streaming para momentos em que a conexão não estiver sendo usada para tarefas importantes, como uma reunião de trabalho online.

Velocidade aumentada

Ao identificar e ajustar esses três fatores, é possível que você experimente uma melhoria significativa na velocidade da sua internet. Dado que a maioria dessas mudanças pode ser implementada sem custos adicionais e com pouco esforço, vale a pena dedicar um tempo para otimizar sua experiência online. E se ainda assim os problemas persistirem, o próximo passo seria consultar o provedor de serviços para um diagnóstico mais detalhado e orientações específicas. Afinal, em um mundo cada vez mais digital, uma internet rápida e estável deixou de ser um luxo para se tornar uma necessidade.

