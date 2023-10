Os mais RICOS DO FUTEBOL: 10 jogadores que ganham muito

Assim como qualquer profissional de grande destaque em sua área recebe uma alta remuneração, no mundo do futebol, não apenas não é diferente, como eles ganham ainda mais. Bem mais, digamos assim. Para se ter uma leve ideia, se somarmos os salários dos 10 principais jogadores da atualidade, o total pode chegar a quase US$ 1 bilhão. Se ficou curioso, siga a leitura, a seguir, e confira a lista dos jogadores com os salários mais altos do planeta bola.

Confira a lista dos jogadores com os salários mais altos do planeta bola. — Foto: Montagem / Reprodução

Os donos da bola

Os clubes da liga saudita de futebol profissional desembolsaram uma quantia estratosférica, de aproximadamente US$ 1 bilhão, para contratar 94 jogadores estrangeiros durante a movimentada janela de transferências de 2023, conforme indicado por um relatório da consultoria Deloitte.

Este total, no entanto, não leva em consideração as propostas exorbitantes oferecidas a jogadores que optaram por permanecer em seus clubes europeus.

Entre essas ofertas, destacam-se uma proposta de US$ 1,1 bilhão destinada a seduzir o jovem francês Kylian Mbappé, do Paris-Saint Germain, por um ano e um acordo de três anos no valor de US$ 1,6 bilhão que foi oferecido a Lionel Messi antes de sua decisão de se transferir para South Beach.

No cenário global do futebol, os dez jogadores mais bem remunerados devem somar ganhos estimados de US$ 961 milhões durante a presente temporada, antes da incidência de impostos e taxas de agentes.

Isso representa um aumento notável de 53% em relação à lista do ano anterior, que totalizava US$ 652 milhões em ganhos entre os dez melhores jogadores.

Os jogadores da Saudi Pro League ocupam quatro posições no ranking deste ano, contribuindo significativamente para o valor total de ganhos em 2023, graças, em grande parte, aos contratos lucrativos firmados no âmbito esportivo. Saiba mais detalhes sobre os valores, logo abaixo.

Leia mais: 10 melhores países para se viver no mundo, segundo a revista Forbes

O top 3 dos jogadores mais bem pagos do mundo

Antes de conhecer, os 10 astros com os salários mais estratosféricos do planeta bola, saiba um pouco mais detalhadamente sobre a história da transferência dos três atletas que estão no lugar mais alto do pódio.

1. Cristiano Ronaldo – US$ 260 milhões

Idade: 38

38 Clube: Al Nassr

Al Nassr Nacionalidade: Portugal

Portugal Remuneração em campo: US$ 200 milhões

US$ 200 milhões Remuneração fora de campo: US$ 60 milhões

Cristiano Ronaldo, agora no Al Nassr, não hesita em utilizar sua popularidade para fins promocionais. O icônico atleta português protagonizou vídeos vestindo trajes tradicionais sauditas, participando da celebração do Dia Nacional do Reino e promovendo a próxima luta de boxe entre Tyson Fury e Francis Ngannou, que acontecerá em Riad, a capital da Arábia Saudita.

Além disso, Ronaldo mantém ativas parcerias publicitárias com marcas como Clear, Herbalife e Binance, promovendo-as em sua conta no Instagram nos últimos meses.

2. Lionel Messi – US$ 135 milhões

Idade: 36

36 Clube: Inter Miami

Inter Miami Nacionalidade: Argentina

Argentina Remuneração em campo: US$ 65 milhões

US$ 65 milhões Remuneração fora de campo: US$ 70 milhões

O “Efeito Messi” não apenas impulsionou a demanda por ingressos e elevou os preços dos jogos do Inter Miami, mas também repercutiu em toda a liga de futebol masculino dos Estados Unidos.

Durante o jogo contra o Miami, em que Messi estava ausente devido a uma lesão, o Chicago Fire atraiu um público recorde de 62.124 torcedores no Soldier Field, gerando uma receita entre US$ 7 milhões e US$ 10 milhões, superando o faturamento de todas as suas partidas em casa combinadas naquela temporada.

A chegada de Messi aos Estados Unidos também foi documentada em um recente documentário lançado pela Apple TV.

3. Neymar Jr. – US$ 112 milhões

Idade: 31

31 Clube: Al Hilal

Al Hilal Nacionalidade: Brasil

Brasil Remuneração em campo: US$ 80 milhões

US$ 80 milhões Remuneração fora de campo: US$ 32 milhões

Outubro se revelou um mês notável para Neymar, que marcou seu primeiro gol pelo Al Hilal, da Arábia Saudita, e celebrou o nascimento de sua segunda filha.

Fora das quatro linhas, o habilidoso brasileiro mantém uma intensa atividade publicitária, contando com um rol de patrocinadores que inclui marcas como Puma, Konami e Red Bull. Recentemente, anunciou uma parceria como embaixador global da renomada criadora de cavalos portuguesa, Team Campline.

O impacto financeiro da Saudi Pro League no ‘planeta bola’

Os jogadores de futebol mais bem remunerados do planeta estão vivendo um momento de riqueza inigualável, com estimativas apontando para ganhos totais combinados de US$ 961 milhões nesta temporada, antes de impostos e taxas de agentes.

Esse valor representa um aumento significativo de 53% em relação à lista do ano anterior, que já registrava uma soma recorde de US$ 652 milhões.

O que é notável é que os jogadores da Saudi Pro League têm sido protagonistas nesse cenário, ocupando quatro posições no ranking e contribuindo com mais da metade dos ganhos totais em 2023, em grande parte devido a seus contratos altamente lucrativos em campo.

Cristiano Ronaldo – De volta ao topo

Cristiano Ronaldo, que já liderou a lista dos jogadores mais bem pagos em 2021, retorna ao primeiro lugar, com ganhos totais estimados em US$ 260 milhões.

A mudança do craque português para o Al Nassr, da Arábia Saudita, no início deste ano, após uma complicada saída do Manchester United, desencadeou um verdadeiro êxodo de jogadores para o Oriente Médio.

Estima-se que Ronaldo irá ganhar US$ 200 milhões em campo, mas seu contrato também deve abranger salários como jogador, além de incentivos financeiros provenientes de acordos comerciais facilitados pelo clube.

Apesar de o Al Nassr possivelmente deter parte de seus direitos de imagem, Ronaldo continua mantendo um portfólio lucrativo de patrocínios, incluindo marcas de renome como a Nike, o que lhe proporciona cerca de US$ 60 milhões anualmente.

Investimentos sauditas sem limites

Atualmente, os clubes sauditas têm a capacidade de emitir cheques com quantos zeros desejarem, graças aos seus vastos recursos financeiros. No entanto, os regulamentos do Fair Play Financeiro na Europa impõem limites aos clubes, os quais não podem gastar mais do que arrecadam.

Isso significa que as cinco grandes ligas europeias têm um limite de gastos a ser respeitado. “Todos ainda estão de olho em jogadores como Cristiano Ronaldo, Benzema e outros atletas de classe mundial”, afirma Rossi Biddle, proprietário da empresa de marketing esportivo XtraTimeFC.

“No entanto, esses jogadores têm apenas mais dois anos de carreira. O que os sauditas planejam fazer a seguir? Eles vão recorrer aos principais clubes europeus para atrair jogadores veteranos? Ou seremos espectadores de negociações à moda Messi em breve?”

Messi na Major League Soccer (MLS)

A chegada do argentino Lionel Messi aos Estados Unidos para atuar pelo Inter Miami não apenas atraiu a atenção dos fãs, mas também teve impacto nos negócios da Major League Soccer.

Segundo informações, o contrato de Messi com o Inter Miami inclui uma cláusula que reduz as receitas dos parceiros de liga, Adidas e Apple TV, além de uma opção de compra de uma participação no Inter Miami quando ele encerrar sua carreira.

Com ganhos anuais fora de campo estimados em US$ 70 milhões, que aumentaram graças à vitória da Argentina na Copa do Mundo de 2022 e à mudança de Messi para os Estados Unidos, ele ocupa a segunda posição na lista, com ganhos totais projetados de US$ 135 milhões.

Isso faz dele o primeiro jogador da MLS a figurar entre os dez primeiros desde David Beckham em 2012.

Entenda o ranking da Forbes

O ranking da Forbes dos jogadores de futebol mais bem pagos do mundo engloba o total combinado de ganhos em campo para a temporada 2023-24, incluindo salários base, bônus e, em alguns casos, acordos de direitos de imagem com clubes, além de estimativas de ganhos fora de campo, que incluem patrocínios, licenciamentos, aparições e itens de colecionador, bem como negócios gerenciados pelos jogadores.

No caso de atletas como Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, nos quais os patrocinadores dos clubes ou ligas subsidiam seus contratos, esse valor é incorporado às estimativas em campo. Os números são obtidos a partir de fontes de acesso público, como Capology.com, e consultas com especialistas do setor.

Os 10 jogadores mais bem pagos do mundo do futebol

Cristiano Ronaldo – US$ 260 milhões

Lionel Messi – US$ 135 milhões

Neymar Jr. – US$ 112 milhões

Kylian Mbappé – US$ 110 milhões

Karim Benzema – US$ 106 milhões

Erling Haaland – US$ 58 milhões

Mohammed Salah – US$ 53 milhões

Sadio Mané – US$ 52 milhões

Kevin De Bruyne – US$ 39 milhões

Harry Kane – US$ 36 milhões

*Com informações da Forbes.

Leia também: Donos da terra: agros bilionários revelados pela Forbes em 2023