IPVA 2024: já tem como saber qual será o valor estimado; confira

Todos os anos, proprietários de veículos de todo o país já possuem um gasto certo em seu orçamento anual: o pagamento do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Em São Paulo, a taxa representa 4% do valor do carro para veículos de passeio com até 20 anos de fabricação. Mas você sabe como calcular o valor do imposto para o seu caso? Continue lendo a seguir e saiba mais detalhes sobre os valores envolvidos.

Saiba como prever o valor que terá que pagar em seu IPVA em 2024. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

IPVA 2024: valores e novidades

O Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é uma obrigatoriedade anual que impacta proprietários de veículos em todo o Brasil.

Em São Paulo, a taxa representa 4% do valor do carro para veículos de passeio com até 20 anos de fabricação. Dessa forma, conhecendo o valor do automóvel, é possível antecipar uma estimativa dos gastos que se aproximam em 2024. Siga a leitura e saiba mais detalhes sobre o valor para o ano que vem.

Entenda o cálculo feito para o valor do IPVA

Os valores dos veículos são determinados com base na Tabela Fipe, proporcionando uma visão detalhada do valor com base em modelo, marca, versão e ano de fabricação. Com a alíquota de 4%, um proprietário de um veículo avaliado em R$ 50 mil desembolsará R$ 2 mil de IPVA em São Paulo.

Esses números variam consideravelmente de estado para estado, já que as alíquotas apresentam diferenças significativas. Em Tocantins, por exemplo, a taxa é de 2%, resultando em um IPVA de R$ 1 mil para um carro de R$ 50 mil.

Para fornecer uma visão mais clara sobre os valores do IPVA no próximo ano, alguns sites oferecem simulações, incluindo iDinheiro, Zapay e Gringo. No entanto, é crucial lembrar que essas simulações estão sujeitas a alterações, uma vez que a Tabela Fipe é influenciada pelo Índice de Preços do Consumidor (IPC).

As informações oficiais sobre o valor do imposto, calendário e opções de pagamento ainda aguardam divulgação pela Secretaria da Fazenda de São Paulo.

Uma mudança notável é que, desde outubro deste ano, os contribuintes têm a opção de pagar o IPVA através do Pix. Os detalhes sobre essa nova modalidade podem ser compreendidos a seguir.

Pix: uma nova facilidade para quitar o IPVA em São Paulo

A Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz-SP) apresenta aos proprietários de veículos uma opção adicional para quitar o IPVA: o Pix.

A partir de agora, os contribuintes podem realizar o pagamento do imposto de forma rápida e imediata por meio dessa modalidade, que se tornou uma escolha popular entre os cidadãos.

Com a implementação do Pix, os cidadãos ganham a flexibilidade de efetuar o pagamento do IPVA por meio de QR code em cerca de 800 instituições financeiras.

Essa ampliação na rede arrecadadora é particularmente benéfica para os desbancarizados e para aqueles que optam por bancos digitais ao invés dos grandes e tradicionais bancos.

Aprenda o passo a passo

Para utilizar essa nova forma de pagamento, os contribuintes devem acessar a página do IPVA no portal da Sefaz-SP (clicando no link oficial), fornecer os dados do veículo e gerar um QR code para pagamento. O código Pix tem uma validade de 15 minutos, após os quais expira.

Caso não seja pago dentro desse período, será necessário gerar um novo QR code por meio do site da Sefaz-SP. A tela do QR code exibe um contador temporal indicando o tempo restante antes da expiração.

Ao escanear o QR code com o aplicativo do banco ou instituição de pagamento, o usuário visualizará a informação de que o pagamento é destinado à “Secretaria da Fazenda e Planejamento”, sob o CNPJ 46.377.222/0003-90, em conta do Banco do Brasil.

É importante ressaltar que a modalidade Pix está sendo implementada inicialmente para o pagamento do IPVA de veículos já registrados no Estado de São Paulo.

Até o final do ano de 2023, a previsão é que seja possível utilizar o Pix para o pagamento da taxa de licenciamento, multas de trânsito e até mesmo efetuar o primeiro registro de veículo no estado, quitando os respectivos débitos.

Demais modalidades de pagamento do IPVA

Além do Pix, os contribuintes podem efetuar o pagamento informando o número do RENAVAM (Registro Nacional de Veículo Automotor) na rede bancária credenciada, utilizando terminais de autoatendimento, internet ou outros canais oferecidos pelas instituições bancárias.

O pagamento também pode ser realizado em casas lotéricas.

Ainda tem dúvidas sobre o cálculo do imposto do seu veículo? Assista ao vídeo abaixo e saiba todos os detalhes!

