IPVA atrasado: como pagar o imposto que ficou para trás

Se você deixou de pagar o IPVA, precisa de ajuda para encontrar alternativas para regularizar a situação. Entender como quitar o IPVA atrasado e conhecer as opções de pagamento é essencial para resolver essa questão.

A seguir, continue lendo e veja as melhores estratégias como regularizar seu IPVA atrasado.

IPVA: estratégias para regularizar o pagamento do tributo

No início de cada ano, os brasileiros enfrentam uma série de obrigações fiscais, o que pode gerar preocupações financeiras, especialmente após os impactos da pandemia de COVID-19.

Segundo dados da pesquisa “2 anos de pandemia”, realizada pela Serasa, em parceria com a Opinion Box, em 2022, cerca de 32% dos brasileiros recorreram a acordos para liquidar dívidas, entre fevereiro de 2021.

Já no mesmo período, no ano de 2022, segundo informações do estudo, 37% precisaram dos proprietários de veículos precisaram de empréstimos para regularizar a situação.

É comum, portanto, encontrar dificuldades para quitar impostos no início do ano. Neste artigo, abordaremos as desvantagens de manter o IPVA atrasado, além de explorar as melhores opções de pagamento e as consequências de não regularizar essa pendência.

IPVA: o que é e qual o objetivo do tributo

O IPVA é um tributo obrigatório, cobrado anualmente de todos os proprietários de veículos. Este imposto varia de valor de acordo com o estado e é destinado a investimentos em serviços públicos, como transporte, saúde, educação e segurança.

Para saber o valor do IPVA do seu veículo, é possível consultar diretamente nas instituições financeiras, através de aplicativos, internet banking ou terminais de autoatendimento do seu banco.

Além disso, a Secretaria da Fazenda e Planejamento do seu estado também disponibiliza essa informação em seu site.

O que acontece, caso você atrase o pagamento do IPVA

Em caso de atraso no pagamento, geralmente, o contribuinte recebe uma carta com o valor e prazo de pagamento. O portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento também permite verificar débitos em aberto.

Os atrasos no pagamento do IPVA acarretam multas e juros, variando de acordo com o estado do veículo. Essas penalidades podem atingir até 20% em alguns estados, sendo cobradas diariamente.

A não quitação também impede o licenciamento do veículo, acarretando em infração de trânsito e possibilidade de apreensão, além de impactar a pontuação de crédito do proprietário e dificultar o acesso a empréstimos ou financiamentos.

Como regularizar o pagamento do tributo e evitar sanções previstas

Para regularizar o IPVA atrasado, é possível gerar o boleto de pagamento acessando o site do Detran ou o portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento, inserindo a placa e o Renavam do veículo.

A Guia para Regularização de Débitos (GRD) será emitida com os valores atualizados, podendo ser quitada integralmente ou parcelada, esta última com acréscimo de juros.

Além disso, a possibilidade de parcelamento pode ser uma saída interessante, embora o pagamento integral seja recomendado para evitar juros.

Caso não seja possível quitar o valor necessário à vista, o ideal é solicitar um empréstimo pode ser uma opção, desde que as condições sejam vantajosas comparadas aos juros das parcelas e com um prazo adequado para quitação.

Outra alternativa é pagar integralmente o boleto e parcelar o valor no cartão de crédito. Essa modalidade simplifica o acesso ao crédito para quitar a dívida, sem recorrer a empréstimos.

A Carteira Digital Serasa, em parceria com a Zapay, possibilita o pagamento parcelado em até 12 vezes para débitos veiculares, acessível pelo aplicativo ou site da Serasa, mediante cadastro.

Regularizar o IPVA atrasado é fundamental para evitar complicações financeiras e legais. Compreender as opções de pagamento e escolher a estratégia mais adequada pode auxiliar na resolução desse cenário desafiador.

