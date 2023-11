Por que tem gente quitando dívida pagando apenas 1% dela? Faça você também

Milhões de brasileiros estão endividados. Alguns podem estar pagando apenas 1% de suas respectivas dívidas. Desde esta última segunda-feira, 20, o Desenrola Brasil está auxiliando uma nova parcela dos brasileiros. A partir de agora — a Faixa 1 do programa; irá alcançar os trabalhadores com renda de até 02 salários mínimos ou aqueles que estão devidamente inscritos no Cadastro Único. Veja todos os detalhes abaixo.

Estes brasileiros estão pagando 1% das dívidas

Através do Desenrola Brasil é possível pagar todas as dívidas com descontos surpreendentes. Tudo através de opções variadas e eficazes que permitem os respectivos pagamentos com descontos e isenções de possíveis taxas e tributos.

O intuito é providenciar uma boa vida financeira aos brasileiros — principalmente de baixa renda. Através disso — o Desenrola Brasil irá alcançar esta nova fase do programa: que irá beneficiar os brasileiros que recebem até 02 salários. Lembrando que as dívidas que poderão ser pagas devem ser de até R$ 20 mil.

Estes requisitos foram propostos pelo Governo Federal. Logo — aos brasileiros que têm interesse, será possível realizarem esta renegociação de maneira direta pelo site do Governo ou através dos mutirões que serão realizados nas próximas semanas.

Os débitos pagos poderão ser a partir de R$ 5 mil e irem até R$ 20 mil. Lembrando que estas dívidas podem ser renegociadas até o dia 30 de dezembro. Podendo ser negociadas débitos de água, energia e outras contas do varejo.

Afinal, como renegociar as dívidas?

Estas dívidas podem ser renegociadas através da plataforma exclusiva do Desenrola Brasil. Que foi desenvolvida pela B3. O site é desenrola.gov.br. Portanto — trata-se de um site oficial. Para ter acesso aos dados é necessário estar com cadastro ativo no Portal do Governo.

A conta do cidadão deverá ser nível prata ou ouro. Todos os dados de cadastro devem estar ativos. Serão listados as dívidas pelas ordens de descontos; de semelhante modo ao que ocorre nas plataformas do SPC/Serasa.

Estima-se que haja quase 700 empresas na lista de credenciamento. Logo — há descontos baixos, médios e longos. Sendo possível parcelar contas em até 60 meses com juros de apenas 1,99% por mês.

Estas opções já estão disponíveis para os brasileiros interessados. Lembrando que haverão mutirões em todo o Brasil — com o chamado “Dia D – Mutirão Desenrola”.

Como isso irá beneficiar os brasileiros?

Está iniciativa irá beneficiar os brasileiros de inúmeras maneiras. Haja vista que a partir disso, os brasileiros conseguem obterem uma série de benefícios oriundos de estarem com o nome limpo na praça.

O presidente Lula pediu que os brasileiros não tivessem vergonha de solicitarem as propostas em seus respectivos bancos. Mas em entrevista anunciando os mutirões; ele pediu que os brasileiros entrassem e saíssem de cabeça erguida destes lugares.

Haja vista que o que importa é uma conversa séria com o intuito de realmente renegociar as dívidas em questão. Lembrando que tudo depende de ambos os lados; boas propostas e a boa vontade do brasileiro de realizar o débito da dívida.

