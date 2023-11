Impostos reduzidos: trabalhadores e empresas podem comemorar?

Governo confirma que trabalhadores e empresas terão redução de impostos a partir de 2024. Além das mudanças nos impostos para trabalhadores, foi reforçado o compromisso com o investimento e a produtividade das empresas. A “despesa total” permanecerá, permitindo às empresas reivindicar benefícios fiscais sobre investimentos. Continue a leitura, logo abaixo, e entenda os impactos no bolso dos contribuintes.

Alívio no bolso do trabalhador

Na última quarta-feira (22), o governo do Reino Unido fez um anúncio impactante, revelando uma redução nos impostos tanto para trabalhadores quanto para empresas.

O ministro das Finanças, Jeremy Hunt, foi o responsável por apresentar o novo plano fiscal, denominado “Declaração de Outono”, no Parlamento. Acompanhe a leitura abaixo e entenda mais detalhes sobre a ótima novidade para os cidadãos britânicos.

Redução de impostos: quem será beneficiado?

A principal mudança será na alíquota do imposto sobre o rendimento dos empregados, que diminuirá de 12% para 10% a partir de 2024. Mas quem exatamente será impactado por essa redução de imposto?

De acordo com cálculos do Escritório de Responsabilidade Orçamentária (OBR), a medida beneficiará aproximadamente 28 milhões de trabalhadores, resultando em uma renúncia fiscal anual de 10 bilhões de libras até o ciclo de 2028/2029.

Atualmente, o imposto de 12% incide sobre ganhos na faixa de 12.571 a 50.271 libras, com um acréscimo de 2% sobre valores que ultrapassam esses limites. Hunt afirmou que essa mudança proporcionará uma economia média anual de 450 libras por trabalhador.

Reajuste do salário mínimo e novidades para autônomos

Em outra frente, o salário mínimo nacional será elevado para 11,44 libras por hora a partir de abril de 2024, representando um aumento superior a uma libra.

Para os trabalhadores autônomos, também há boas notícias, com Hunt anunciando modificações em duas áreas específicas do seguro nacional, resultando em uma economia média anual de 350 libras por pessoa.

No entanto, um ponto polêmico surgiu com a condição de que beneficiários da previdência, incapazes de conseguir emprego em 18 meses, deverão passar por processos de requalificação profissional.

Investimentos e perspectivas econômicas

Além das mudanças nos impostos para trabalhadores, o governo reforçou o compromisso com o investimento e a produtividade das empresas. A “despesa total” permanecerá, permitindo às empresas reivindicar benefícios fiscais sobre investimentos.

Finalizando, Hunt apresentou revisões nas projeções da economia britânica. O OBR prevê um crescimento mais lento do que inicialmente estimado, com uma expansão de 0,7% em 2024 e 1,4% em 2025, enquanto se espera um avanço de 0,6% do PIB em 2023.

