Novo método para aumentar o limite do cartão de crédito; aprenda

O banco digital Nubank segue inovando com recursos e vantagens que melhoram significativamente a experiência do seus mais de 90 milhões de clientes em toda América Latina. Desta vez, a fintech passou a permitir um aumento ainda mais significativo no limite do cartão de crédito, com o lançamento de uma mais uma funcionalidade. Continue lendo logo abaixo para saber mais informações sobre o recurso.

Nubank anuncia novo recurso para aumentar consideravelmente o limite do cartão de crédito. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Seu limite vai aumentar

Em uma reviravolta emocionante para os usuários de um dos principais bancos digitais do país, o Nubank apresenta uma nova maneira para ampliar o limite do cartão de crédito. Agora, é possível realizar a transferência de limite entre cartões de pessoa física (PF) e pessoa jurídica (PJ).

Os clientes que têm limites disponíveis em suas contas pessoais agora podem movê-los para as contas empresariais. Além disso, a conta PJ recebeu aprimoramentos significativos. Acompanhe a leitura a seguir e entenda mais detalhes sobre o novo recurso oferecido pela fintech.

Leia mais: Empréstimo liberado no Nubank HOJE; pagamento só em 2024

Nubank: transferência de limite entre contas simplifica a vida empresarial

Com o intuito de proporcionar facilidades aos empreendedores, o Nubank acaba de lançar essa funcionalidade única. Os aproximadamente 3 milhões de usuários da Conta PJ do banco podem transferir o limite de seus cartões de crédito pessoais para os empresariais.

A instituição financeira destaca que essa função é exclusiva no mercado. Agora, é possível transferir até 99% do limite do cartão pessoal para o cartão PJ, proporcionando uma gestão financeira mais organizada para as empresas.

Líder de operações do Nubank compartilha detalhes

Conforme as palavras de Livia Chanes, líder de operações do Nubank no Brasil, o lançamento dessa funcionalidade visa oferecer ainda mais autonomia e flexibilidade aos proprietários de empresas.

Segundo a representante do banco, muitos empreendedores recorrem a contas pessoais para suprir as necessidades do negócio, o que pode prejudicar a organização financeira. Ao permitir a transferência de limite entre contas, o Nubank simplifica o gerenciamento financeiro.

Com essa inovação, os donos de empresas ganham poder ao direcionar recursos onde mais precisam, promovendo uma gestão financeira mais eficiente e descomplicada. O Nubank reforça seu compromisso com a inovação, colocando nas mãos dos clientes ferramentas que impulsionam seus negócios.

Dúvidas sobre a melhor maneira de aumentar seu limite de crédito no cartão Nubank? Assista ao vídeo abaixo e aprenda mais dicas!

Leia também: Nubank oferece vantagens para comprar em 150 lojas HOJE