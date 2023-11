“Cesta de Natal” do governo; quem tem direito a receber?

Com mais um ano chegando ao final, muitos brasileiros que recebem benefícios sociais do governo aguardam por complementos de seus auxílios visando uma comemoração de Natal mais farta e digna. Entre os adicionais ansiosamente esperados estão a Cesta de Natal e o Abono Natalino do Bolsa Família, que em algumas regiões do país já estão confirmados. Siga a leitura abaixo e saiba se você poderá receber.

Presentes natalinos

Com o ano de 2023 muito próximo do fim, a população aguarda ansiosamente por duas importantes liberações: a Cesta de Natal, promovida pela Prefeitura de Camaçari, Bahia, e o Abono Natalino do Bolsa Família, responsabilidade do Governo do Estado da Paraíba, que chega ao seu quinto ano consecutivo.

Acompanhe a leitura, logo abaixo, e saiba mais detalhes sobre a liberação ou não dos benefícios natalinos.

Cesta de Natal está confirmada

No que diz respeito à Cesta de Natal, a gestão municipal de Camaçari assegurou, na última terça-feira (21), que a distribuição desse benefício está confirmada. A Secretaria do Desenvolvimento Social e Cidadania (Sedes) será a encarregada da distribuição dessa importante ajuda para a comunidade.

Por outro lado, o Abono Natalino do Bolsa Família foi oficializado no Diário Oficial do Estado da Paraíba (DOE-PB) em 6 de outubro, com um valor estipulado de R$ 64.

Quem terá direito à cesta de Natal?

A distribuição da Cesta de Natal contemplará diversos categorias da população, incluindo beneficiários do Bolsa Família e do Bolsa Social.

Mulheres vítimas de violência que são acompanhadas pelo Centro de Referência de Atendimento à Mulher (Cram) Yolanda Pires também serão beneficiadas, assim como famílias assistidas pelo Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) ou pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

Além disso, a lista se estende aos cidadãos acompanhados pelo Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop) e aos idosos do Centro de Convivência da Pessoa Idosa (Conviver).

Por fim, mães de crianças e adolescentes matriculados na Casa da Criança e do Adolescente, excluindo aqueles pertencentes ao Bolsa Família, também serão contempladas.

Em comparação com as distribuições anteriores, a administração municipal, em breve, disponibilizará informações detalhadas sobre as entregas, sendo a divulgação realizada através do site oficial e das redes sociais.

Abono natalino do Bolsa Família em pauta

O Abono Natalino do Bolsa Família será destinado às pessoas que estiverem recebendo o benefício no mês de referência estabelecido. No ano anterior, 677 mil famílias paraibanas foram contempladas com a gratificação de R$ 64, que se somou ao pagamento regular do benefício do mês.

É importante ressaltar que, até o momento, o Governo da Paraíba não divulgou os detalhes referentes à liberação do abono.

No entanto, considerando os padrões observados em repasses anteriores, espera-se que o estado proceda com a gratificação seguindo o cronograma habitual de pagamentos do Bolsa Família.

