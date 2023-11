Receita libera consulta para nova rodada de “Super PIX” HOJE

Boa notícia — a Receita Federal liberou o novo lote de restituição do Imposto de Renda. É possível realizar a consulta em instantes e obter os respectivos saques em questão de minutos! Veja abaixo todos os detalhes acerca do imposto de renda 2023.

Receita anuncia grande novidade

Já é possível realizar a consulta da restituição do Imposto de Renda em Novembro. Que poderá ser feita a partir desta última quinta-feira, 23. O crédito nas contas será realizado no dia 30/11.

Estima-se que mais de 358 mil contribuintes receberão os repasses neste dia de pagamentos. Totalizando mais de R$ 760 milhões. Haja vista que dentro deste total — mais de R$ 500 milhões são referentes aos contribuintes prioritários.

Além disso — os pagamentos possuem como ordem de entrada as prioridades. Sendo de idosos, pessoas com deficiência física ou mental. Além disso, os outros brasileiros da lista que possuem como principal fonte de renda o magistério; ambos serão contemplados com os respectivos valores.

A consulta dos lotes podem ser feitas através do site “Meu Imposto de Renda”. A página apresenta uma série de possibilidades de serviços; podendo ser verificado o extrato do Imposto de Renda; podendo pesquisar através do e-CAC.

Todos os processos devem ser feitos diretamente pelo site da Receita Federal. Caso o interessado realize por outras fontes ou vias; é cabível de sofrer possíveis golpes; lembrando que tudo depende da declaração do IR; que deve estar atualizada e pronta para ser analisada, resgatada e paga.

Afinal, como funciona o pagamento da restituição?

Este pagamento possui como base a declaração feita do Imposto de Renda. Que pode ser feita diretamente pela conta bancária cadastrada no ato da declaração do Imposto de Renda. Caso o crédito não seja realizado na data presente — é necessário verificar diretamente com os órgãos responsáveis.

Portanto — é necessário verificar os valores diretamente com as respectivas instituições bancárias; podendo ser através do telefone 0800-729-0001 para as demais localidades ou 4004-0001 para as capitais.

É válido lembrar que se o contribuinte não realizar o resgate dos valores dentro de 12 meses; é necessário acessar o portal e-CAC a fim de conseguir realizar os devidos requerimentos administrativos.

Além disso, é necessário ir na aba de Declarações e Demonstrativos. Meu imposto de renda e posteriormente clicar em “Solicitação restituição não resgatada”. Portanto — os demais itens devem ser consultados diretamente pelo portal em questão.

