Como usar R$ 1 para saber se está na hora de trocar seu pneu

Quem possui qualquer veículo acaba tendo várias responsabilidades, como o pagamento de todos os tributos necessários e claro, a manutenção do carro ou moto. E uma das preocupações mais recorrentes, é inerente a hora certa para trocar os pneus, já que pneus carecas podem causar sérios acidentes e caso o condutor seja pego em uma blitz, pode pegar uma multa pesada. Então, confira como é possível saber a hora certa de trocar os pneus usando uma moeda de R$ 1.

Saiba como saber a hora de trocar o pneu usando uma moeda de R$ 1 | Imagem de THAM YUAN YUAN por Pixabay

Problemas em conduzir o veículo com pneu “careca”

O principal problema que pode ocasionar vários acidentes, é em relação a falta de estabilidade na direção. Quando eles estão carecas, o condutor pode acabar perdendo o controle do veículo com uma maior facilidade, além que todas as irregularidades da pista ficam mais visíveis, então, a experiência da condução não será tão agradável.

O problema também é notório no momento da frenagem, já que o tempo de resposta do veículo aumenta e isso, em situações de emergência, é algo bastante perigoso. Isso é ocasionado por conta que a aderência do pneu ao solo é reduzida

E claro, não há como esquecer das multas e penalidades que podem chegar para o motorista que anda nas condições abordadas. Sem contar que o desgaste dos pneus acabam sendo desiguais, o que eleva bastante os custos com a manutenção do veículo.

Benefícios de utilizar pneu em bom estado

Em contrapartida, ao utilizar pneus bons, o condutor terá uma maior aderência à pista, o que vai proporcionar uma melhor experiência na direção, já que o veículo terá uma maior estabilidade. E em momentos que seja preciso a frenagem, o carro terá uma melhor resposta.

Sem contar que há uma economia significativa de gasolina, já que quando o veículo está em bom estado, o atrito é reduzido e isso melhora a eficiência do carro, no longo prazo, é uma grande economia.

E os demais componentes do carro acabam sendo preservados, o que vai reduzir também os custos com a manutenção do veículo. Basicamente, trocar os pneus no momento certo ajuda bastante na economia em longo prazo.

Usando uma moeda de R$ 1 para saber se é hora de trocar o pneu

O método é bastante simples e eficaz, para saber se está ou não na hora da troca, basta pegar uma moeda de R$ 1 e inserir nos sulcos do pneu. Caso a parte dourada da moeda desapareça dentro da lacuna do pneu, ele ainda está em ótimo estado para rodar.

Entretanto, caso ela não desapareça, o condutor deve ficar atento e se possível, efetuar a troca. É importante lembrar que a lei exige que o tamanho mínimo seja de 1,6mm de profundidade, todavia, no cenário perfeito a profundidade não deveria ficar menor do que 3mm.

Já que os sulcos em tamanho adequado, garante uma melhor drenagem da água, o que evita vários incidentes, como já foi citado.

Confira no vídeo a seguir como calibrar o pneu da maneira correta