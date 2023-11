Bill Gates revela sua lista para o Natal: livros e até séries da Netflix

A época mais aguardada do ano está chegando e toda a dica é bem-vinda na hora de decidir o que comprar de presente de Natal para os amigos e familiares. Desta vez, a dica vem de um dos maiores sábios da tecnologia: o magnata, dono da Microsoft, Bill Gates, que compartilhou ótimas ideias de presentes em seu site pessoal. Acompanhe a leitura abaixo e saiba mais detalhes.

Bill Gates é um grande amante da literatura e costuma ler 50 livros por ano; Saiba os mais recomendados pelo magnata. — Foto: Reprodução

Dicas natalinas

Como já é tradição a cada ano final de ano, Bill Gates, o renomado co-fundador da Microsoft, compartilhou sua lista anual de leituras favoritas, destacando três obras que considera fundamentais para compreender a realidade que nos cerca e que podem ser ótimas sugestões para presentes natalinos.

Continue lendo, a seguir, e saiba mais detalhes sobre as dicas de Bill.

Conheça os 4 livros indicados por Bill Gates

Reconhecido por seu extenso hábito de leitura, Gates afirma ter o costume de ler cerca de 50 livros por ano. Por conta de sua paixão pela literatura, o bilionário passou a compartilhar em seu blog as obras que mais o impactaram em cada temporada.

Veja os quatro principais livros indicados pelo empresário, logo abaixo.

1. “A Harmonia das Células”, por Siddhartha Mukherjee

Em primeiro lugar, Gates destaca “A Harmonia das Células”, do oncologista e divulgador científico Siddhartha Mukherjee. Este livro oferece uma análise profunda da medicina, centrada no estudo das células.

Gates, em seu blog, ressalta a importância de compreender as células, os blocos fundamentais da vida, para enfrentar momentos de doença com otimismo.

Mukherjee traça a trajetória das células desde seu descobrimento no século XVII até os tratamentos contemporâneos, proporcionando uma visão fascinante de seu papel na biologia humana.

2. “Não é o Fim do Mundo”, por Hannah Ritchie

A cientista da Universidade de Oxford, Hannah Ritchie, apresenta em “Não é o Fim do Mundo” uma perspectiva otimista sobre as mudanças climáticas. Este livro é considerado leitura essencial por Gates para quem busca compreender como o mundo pode superar os desafios do aquecimento global.

3. “Invenção e Inovação”, por Vaclav Smil

De acordo com o blog de Gates, o magnata leu dezenas de livros de Vaclav Smil, culminando na recomendação de “Invenção e Inovação”.

Smil explora as invenções ao longo da história, contrastando uma visão pessimista das inovações atuais. Apesar das diferenças de perspectiva, Gates destaca Smil como um mestre em explicar o passado.

4. Conferências de Economia Online de Timothy Taylor

Gates destaca as conferências de Timothy Taylor, considerando-o um dos seus professores favoritos. Recomenda as três séries sobre Wondrium para entender a história básica da economia nas diferentes regiões, seus princípios básicos e suas implicações na vida cotidiana.

Bônus: dicas além de livros

Em uma dica extra, Gates compartilha uma recomendação fora do mundo literário. Ele revela ter assistido à série “Toda a Luz que Não Podemos Ver” no Netflix, uma adaptação fiel do livro que o impressionou.

Gates destaca a atuação memorável do ator que interpreta von Rumpel, um personagem nazista e vilão da história.

Playlist natalina exclusiva de Bill Gates no Spotify

O blog se encerra com uma iniciativa pessoal de Gates: sua própria lista no Spotify. Não é uma playlist comum; nela, o co-criador da Microsoft compartilha seus favoritos para a temporada natalina, expressando o desejo de que os leitores encontrem algo divertido para ler, assistir ou ouvir.

E assim, Gates se despede desejando a todos Boas Festas!

