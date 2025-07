É do Brasil! Conheça 6 grandes invenções criadas por inventores brasileiros

Ao longo da história, os brasileiros foram responsáveis por contribuir com a humanidade com uma série de invenções importantes.

As invenções sempre desempenharam um papel decisivo na evolução da sociedade, pois representam soluções criativas para problemas práticos do cotidiano. Elas impulsionam o progresso tecnológico, transformam rotinas, melhoram a qualidade de vida e ampliam o acesso a recursos e serviços.

Além disso, ao surgirem de necessidades concretas, as invenções desafiam o pensamento convencional, exigem inovação e estimulam o desenvolvimento científico e econômico. Muitas vezes, ideias simples evoluem para criações que revolucionam setores inteiros, desde a medicina até a comunicação.

Em um mundo que se transforma constantemente, a capacidade de inventar e reinventar mantém as sociedades dinâmicas e resilientes. Por isso, conhecer e valorizar inventores e suas criações é também reconhecer a importância da curiosidade e da vontade de transformar o mundo.

6 invenções criadas por brasileiros

O Brasil tem um histórico de inventores talentosos que contribuíram com soluções relevantes em diferentes áreas, mesmo diante de limitações técnicas ou falta de incentivo. Muitas dessas criações surgiram de observações simples da realidade e da vontade de facilitar tarefas.

Apesar de algumas não receberem o devido reconhecimento internacional, todas elas representam marcos importantes na história da ciência e da engenharia nacional. A seguir, conheça seis invenções desenvolvidas por brasileiros e entenda os contextos em que foram criadas.

Avião – Santos Dumont

Considerado um dos pioneiros da aviação, Alberto Santos Dumont projetou e pilotou o 14-bis, que realizou o primeiro voo público de um aparelho mais pesado que o ar, em Paris, no ano de 1906. Ele desenvolveu sua invenção com base em estudos próprios e testes realizados com dirigíveis.

Diferente dos irmãos Wright, que fizeram seus voos em áreas isoladas e com auxílio externo, Dumont realizou seu experimento diante de uma comissão técnica e do público. A conquista foi amplamente registrada e reconhecida, colocando o brasileiro na história da aviação mundial.

Identificador de chamadas – Nélio José Nicolai

O mineiro Nélio José Nicolai criou o Bina (sigla para “B Identifica Número A”), sistema que permite identificar o número de quem está ligando antes de atender. Ele desenvolveu a tecnologia nos anos 1980, ao perceber que seria possível enviar informações pela linha telefônica antes do toque da chamada.

Apesar das dificuldades para registrar a patente e obter o reconhecimento merecido, o Bina se tornou base para o identificador de chamadas usado em telefones fixos e celulares. A invenção foi amplamente adotada por operadoras no Brasil e no exterior.

Coração artificial – Aron de Andrade

Aron de Andrade, pesquisador do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, desenvolveu um coração artificial totalmente nacional, voltado para pacientes que aguardam transplante. O projeto levou mais de uma década de pesquisa e testes até chegar a um protótipo funcional.

O equipamento ajuda a manter a circulação sanguínea e a oxigenação de órgãos vitais em pacientes com insuficiência cardíaca grave. Com isso, a invenção brasileira representa uma alternativa acessível e eficaz frente aos modelos importados de alto custo.

Saiba mais: Nem tão inteligente assim: esses são os conceitos que o ChatGPT nunca vai conseguir entender

Painel eletrônico de votação – Gilberto A. A. Rebello

O engenheiro Gilberto Rebello desenvolveu o primeiro painel eletrônico de votação usado no Congresso Nacional em 1978. A tecnologia modernizou a contagem de votos, antes feita manualmente, e trouxe mais agilidade, transparência e segurança ao processo legislativo.

A criação influenciou diretamente o desenvolvimento de sistemas eletrônicos de votação, incluindo as urnas eletrônicas utilizadas em eleições no Brasil. O projeto mostrou como a tecnologia nacional pode contribuir para a modernização institucional e para o fortalecimento da democracia.

Balão de ensaio – Bartolomeu de Gusmão

No início do século XVIII, o padre e cientista Bartolomeu de Gusmão criou o primeiro balão de ar quente do mundo, apresentando seu invento à corte portuguesa em 1709. Ele observou que o ar quente tende a subir e aplicou esse princípio para construir um artefato capaz de levantar voo.

Embora o experimento não tenha evoluído para aplicações práticas na época, seu trabalho antecipou os estudos sobre a aerostática, influenciando cientistas e inventores posteriores. Por isso, Gusmão é considerado um precursor da aviação.

Escorredor de arroz – Therezinha Beatriz Alves de Andrade Zorowich

Uma invenção simples, porém extremamente útil no dia a dia, foi criada por uma dona de casa brasileira. Therezinha Zorowich desenvolveu, em 1959, o escorredor de arroz, utensílio doméstico com tampa perfurada que facilita o preparo e a drenagem do arroz.

A ideia surgiu da necessidade prática de evitar desperdício e simplificar a tarefa de escorrer água quente sem que os grãos escapassem. O modelo foi patenteado e continua presente em milhões de cozinhas até hoje, demonstrando como invenções funcionais também geram grande impacto na vida cotidiana.

