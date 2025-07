BYD apresenta perua híbrida com preço de Kwid e 2.000 km de autonomia

Lembra quando a gente via diversas versões dos carros mais populares nas ruas? O Gol tinha sua versão hatch e a Parati, enquanto o Astra também trazia um sedã por tabela. Era uma época em que as montadoras caprichavam nas opções, não é mesmo?

Mas os tempos mudaram. Agora, o que a gente mais vê são SUVs de todos os tipos e tamanhos. Porém, a BYD decidiu dar uma reviravolta com um modelo clássico: a nova Seal 06 DM-I, uma perua eletrificada que foi lançada recentemente na China. Isso mesmo! Uma station wagon novinha, perfeita para quem ainda ama esse estilo mais versátil e familiar.

Essa belezura não deixa a desejar. Ela segue a linha de design chamada Ocean, que você já pode ter visto em modelos como o Seal e o Dolphin. Com uma frente limpa, faróis de LED bem afilados e uma grade trapezoidal, a Seal 06 DM-I chama a atenção. Suas medidas são bem generosas: 4.850 mm de comprimento, 1.890 mm de largura e 1.505 mm de altura. E o espaço no porta-malas? Ele inicia em 670 litros e pode chegar a impressionantes 1.535 litros com os bancos rebatidos. Ótimo para aquela viagem em família ou mesmo pra fazer uma mudança.

Agora, quanto à motorização, a Seal 06 DM-I se destaca. Ela possui um sistema híbrido DM-i de quinta geração, que combina um motor a gasolina de 1.5 litro e 101 cv com um motor elétrico que pode entregar até 218 cv. Isso significa que você vai ter uma dinâmica de direção bem esperta, ideal para o dia a dia! E se você já pegou trânsito, sabe o quanto um câmbio eficiente faz diferença.

A opção de bateria é igualmente impressionante. Você tem duas escolhas: uma com autonomia elétrica de até 150 km e outra com uma combinação que alcança até 2.000 km com tanque cheio e potência da bateria. Para você ter uma ideia, o consumo varia de 31,7 km/l a 23,5 km/l, dependendo do seu estilo de condução. Ou seja, dá pra fazer aquela viagem longa sem se preocupar tanto com paradas para abastecer!

E os recursos de conforto e segurança? A Seal 06 DM-I não economiza nisso. Ela vem equipada com painel digital de 8,8”, central multimídia de 12,8” (ou 15,6” nas versões topo de linha) e uma série de airbags. Os faróis em LED e as rodas de 17 ou 18 polegadas complementam o visual arrojado. E ainda tem bancos dianteiros aquecidos e ventilados, porque quem não gosta de conforto? E não vamos esquecer do piloto automático semi-autônomo DiPilot 100, que promete tornar suas viagens ainda mais tranquilas.

O preço também é um fator que chama atenção. A perua começa custando 109.800 yuans, um valor na faixa de R$ 81.160. Para quem está de olho em um carro novinho, isso está mais perto de modelos populares como Renault Kwid ou Fiat Mobi aqui no Brasil.

Enquanto na Europa as station wagons nunca saíram de moda, lá na China esse segmento está resurgindo com força, especialmente com a popularização dos carros eletrificados. E adivinha? A BYD já está pensando em levar a Seal 06 DM-i para outros mercados. Será que ela tem o seu lugar aqui no Brasil?