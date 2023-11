Boa notícia — alguns brasileiros que são beneficiários do Bolsa Família irão receber o extraordinário adicional de Natal. Trata-se do abono natalino que essas pessoas irão receber neste mês de dezembro. Veja abaixo todos os detalhes sobre o benefício e o valor em questão.

Valor EXTRA aprovado para quem tem Bolsa Família nesta Natal | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Bolsa Família tem abono liberado

O Bolsa Família de dezembro terá uma grande novidade. O abono natalino liberado para mais de meio milhão de beneficiários. Trata-se de um benefício concedido pelo Governo para estas famílias.

Portanto, no dia do recebimento dos repasses referentes ao Bolsa Família do mês de dezembro — os beneficiários irão receber juntamente o abono de R$ 64 fixos. Este adicional será implementado nas contas dos beneficiários nos repasses de dezembro.

Lembrando que neste mês de dezembro terá o pagamento do Vale-Gás. Para muitos brasileiros haverá desse modo o adicional referente ao Vale-Gás e ao abono natalino — totalizando assim mais de R$ 150.

Em 2022 — foi creditado aos brasileiros o mesmo adicional. Só que dessa vez com um valor reduzido. Haja vista que o cronograma de pagamentos de dezembro será antecipado.

O Governo geralmente antecipa o pagamento dos recursos a fim de possibilitar que os beneficiários usufruam do dinheiro nas festas de final de ano. É uma prática muito comum e usado nos últimos anos no Brasil. Bem como acontece com os abonos salariais referentes ao 13° salário.

Portanto, esta medida é com ênfase nos beneficiários de baixa renda do Bolsa Família. Tendo como prioridade os beneficiários que estão habitando no estado em si que irá disponibilizar o benefício de abono natalino.

Estas famílias irão receber o adicional

Nem todos os beneficiários irão receber o abono natalino referente ao Bolsa Família. Haja vista que este adicional é focado somente para os beneficiários do estado da Paraíba.

Através de uma lei vigente entre os parlamentares do estado; ficara marcado o abono natalino de R$ 64 para os residentes do estado que são beneficiários do Bolsa Família. Portanto, trata-se de algo estadual; e não uma lei Federal que irá alcançar todos os brasileiros.

Portanto, é de suma importância que os dados do CadÚnico estejam atualizados. Para que o Governo saiba todos os detalhes referentes ao grupo familiar — e desse modo consigam ter acesso aos demais benefícios.

Logo — neste mês de dezembro os beneficiários irão ter o adicional natalino, primeira infância e para gestantes e membros de até 18 anos. Ademais — basta ficar aguardando os dias de pagamento.

