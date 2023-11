Triste notícia ESTAS são as profissões menos valorizadas do Brasil

No Brasil existem algumas profissões que não são tão valorizadas como deveriam. Para muitos brasileiros — profissão boa é somente médico e advogado. Entretanto, existe um grande abismo nesta linha de pensamento; acarretando na desvalorização de muitas profissões no mercado de trabalho brasileiro. Veja abaixo as profissões menos valorizadas no Brasil, a última surpreendeu a todos.

Cobrador de transportes públicos

O famoso cobrador dos ônibus é uma das profissões que está perdendo o seu valor. Até então — era comum que todo veículo, incluindo ônibus e topiques; tivessem o seu próprio cobrador. Agora essa profissão está sendo descontinuada e dando lugar para tecnologias de ponta.

Substituindo a necessidade do cobrador/trocador por máquinas de aproximação de cartão, transferências Pix e passes de acesso aos transportes. Acarretando em uma onda de demissões e migração de setor de trabalho.

Supervisor Administrativo

Para muitos é uma profissão irrelevante. É uma espécie de gerente, mas com mais atribuições. É uma profissão que por mais difícil que seja — está sendo substuída pelo uso de máquinas ou plataformas de gerenciamento de equipes.

Muitas empresas estão substituindo esses profissionais para usarem o Trello e outras plataformas semelhantes; sendo uma função de suma importância de liderança — mas que para muitos não se faz tão necessária.

Gerente de loja

É uma profissão de muita responsabilidade, mas que não possui as devidas recompensas. Os gerentes muitas vezes recebem pouco dinheiro a mais que os demais trabalhadores equivalentes. Entretanto, isso acaba acarretando em muitas responsabilidades; na qual nem sempre todos estão aptos a exercerem.

Por esse motivo é de suma importância que esses profissionais estejam aptos para conseguirem boas oportunidades de trabalho em lugares na qual realmente são valorizados.

Carteiro

Os carteiros estão cada vez perdendo o seu espaço no mercado de trabalho. Haja vista que raramente as pessoas enviam cartas para outras. Entretanto, sua vida “útil” no mercado de trabalho brasileiro ainda é longa; haja vista que bancos e empresas sempre contatam seus clientes por cartas.

Além disso — os carteiros oriundos dos Correios; possuem concurso na área. Logo — caso seus empregos sejam desvalorizados e eles sejam demitidos; serão remenejados para áreas adjacentes.

Professor do Ensino Fundamento

É uma das missões mais difíceis — guiar as crianças durante os seus primeiros passos na educação básica. Entretanto, para muitos é visto somente como “a tia ou o tio” das crianças. Esses profissionais precisam ter conhecimento adequado em uma série de áreas da educação.

A fim de conseguir proporcionar as crianças uma didática interessante e objetiva para que elas consigam aprenderem corretamente as primeiras lições educacionais.

Bem como as letras, fonemas, escrita, etc. Uma criança que é mal acompanhada neste período de sua vida, esta fadada a posteriormente ter um péssimo fundamental II e ensino médio. Portanto — é uma das profissões mais importantes do Brasil, mas que encontra-se tão desvalorizada.

