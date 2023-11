Emprego para menor de idade: 4 atividades legais

Você sabia que existem opções de emprego para menores de idade que são legalmente permitidas? Muita gente não sabe, mas existem oportunidade trabalho para esta faixa etária, sim.

Muitos acreditam, por desconhecimento ou preconceito, que os jovens não têm acesso a oportunidades de trabalho, mas é fundamental desvendar esse mito para abrir portas e permitir que os mais jovens construam sua independência financeira.

A seguir, continue lendo e veja lista com 4 opções de emprego para menores de idade que são permitidas e legalmente reconhecidas.

Emprego para menor da idade: entenda quando é permitido

A Constituição Federal, no artigo 7, estabelece regras claras sobre o trabalho para jovens, proibindo-o até os 16 anos, exceto pelo programa Jovem Aprendiz.

Entre 16 e 18 anos, as portas do mercado de trabalho se abrem, permitindo participação como Jovem Aprendiz ou emprego formal com registro em carteira. No entanto, é crucial que o trabalho não comprometa a educação destes jovens.

O objetivo principal é que o trabalho seja uma oportunidade de crescimento, não um obstáculo, preservando sua educação e outras atividades essenciais ao seu desenvolvimento.

O equilíbrio entre o universo profissional e educacional é delicado, com restrições a horas extras e uma remuneração baseada no salário mínimo federal para garantir equidade na jornada de trabalho.

Ingresso no mercado de trabalho: jovens buscam independência financeiras

Este é um passo crucial na vida profissional e pessoal dos jovens. É importante que, ao entrarem no mundo do trabalho, estejam trilhando caminhos que promovam não apenas sua subsistência, mas também seu desenvolvimento pleno. O futuro do país está intimamente ligado às oportunidades oferecidas à juventude.

Se você é jovem e busca oportunidades de trabalho antes dos 18 anos, há diversas opções. O programa Jovem Aprendiz oferece uma variedade de funções, enquanto dar aulas particulares, criar conteúdo online ou até mesmo se dedicar aos games podem ser caminhos para ingressar no mercado de trabalho.

Estas alternativas permitem que os jovens explorem suas habilidades e encontrem formas de ingressar no mundo profissional.

Lista com 4 opções de emprego para menores de idade:

Jovem Aprendiz:

Programa para jovens de 14 a 24 anos, oferece diversas funções com benefícios garantidos pelas leis trabalhistas, possibilitando a efetivação dependendo do desempenho.



Aulas Particulares:

Uma opção informal para quem domina alguma disciplina. Organizar aulas em casa ou online pode gerar uma fonte de renda crescente com responsabilidade e comprometimento.



Criar um canal ou página:

Para os criativos e comunicativos, ser um influenciador digital é uma ótima alternativa. Produzir conteúdo e interagir com o público pode se tornar uma fonte de renda viável. Para começar, é preciso criar uma página ou canal em plataforma de redes sociais e começar a publicar conteúdos direcionados a um público específico. Nesta faixa etária, os nichos mais abordados são maquiagem, games, esportes, entre outros.



Gamer:

Os apaixonados por videogames podem considerar uma carreira como jogador profissional. Participar de campeonatos e obter patrocínios se tornou uma realidade promissora para muitos jovens.

