Trabalhador que quer casa própria PRECISA SABER DISSO

Você trabalhar com carteira assinada, sob o regime CLT, e tem o sonho de adquirir a casa própria. O uso do FGTS para a aquisição de imóveis é um anseio para muitos brasileiros em busca da casa própria.

É importante compreender as diretrizes e requisitos necessários para efetivar este recurso de maneira eficaz. Quem tem a possibilidade de utilizar o FGTS na compra de imóveis? Será que você tem direito? A seguir, continue lendo e entenda quando o trabalhador pode usar o FGTS para comprar a casa própria.

Trabalhadores têm vantagens para efetuar a compra da casa própria: entenda/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Entenda os pré-requisitos para efetuar a compra da casa própria

Atualmente, o requisito fundamental para o trabalhador efetuar a compra da casa própria é ter nacionalidade brasileira ou naturalização, além de três anos de registro em carteira, conforme a CLT.

Este tempo de trabalho não precisa ser ininterrupto na mesma empresa, mas sim somar três anos de trabalho assalariado.

Como utilizar o FGTS para a compra da casa própria

Há diversas formas de utilizar o FGTS na compra do imóvel desejado. É possível empregar o saldo para a compra integral, oferecer entrada ou abater parte da dívida, o que também reduz os encargos financeiros. Além disso, é viável diminuir o valor das parcelas do financiamento.

No entanto, existem diretrizes rigorosas para fazer este uso. O imóvel deve ser urbano e residencial, não ultrapassar determinado valor e ser destinado à moradia do proprietário.

O saldo do FGTS é reduzido a zero após a transação, mas o trabalhador pode reconstitui o fundo ao manter o emprego formal, com registro em carteira.

Como realizar o saque do FGTS para a compra do imóvel

Para realizar o saque do FGTS, o trabalhador solicita ao agente financeiro, que, por sua vez, comunica a Caixa Econômica Federal.

O valor é transferido diretamente para a conta do vendedor, seguindo um processo que inclui verificação dos requisitos, aprovação de crédito, escolha do imóvel, assinatura de contratos e registro do imóvel.

A quantidade utilizada do FGTS varia, podendo representar a entrada mínima de 20% do valor do imóvel, abater até 80% das prestações por 12 meses consecutivos ou quitar parcial ou integralmente o imóvel.

Leia mais: Posso usar o FGTS para comprar material de construção?

Intervalo mínimo para uso do FGTS é definido por lei: conheça

Os intervalos mínimos para novo uso do FGTS são definidos por lei: 3 anos para nova entrada na mesma transação, 2 anos para amortização do financiamento e 12 meses para pagamento de prestações.

Documentos como carteira de trabalho, comprovante de residência, extrato do FGTS, certidões e documentos do imóvel são essenciais para o saque do FGTS destinado à compra de imóveis.

Este processo exige planejamento e atenção aos requisitos estabelecidos para garantir a utilização eficaz desse recurso.

No vídeo abaixo, veja como amortizar a dívida do imóvel usando o seu FGTS:

Leia mais: BOMBA! Uso do FGTS para comprar casa própria tem ATUALIZAÇÃO