Não é de hoje que a fatura de água e luz são uma das mais caras dentro de um lar. Tratam-se de duas contas que acabam consumindo quase que o salário completo de uma família que recebe o salário mínimo brasileiro. Entretanto, com a Tarifa Social — é possível obter descontos exclusivos na conta de água e de luz.

Tarifa social de água e luz como pedir e conseguir economizar TODO MÊS | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Tarifa Social pode ser solicitado por brasileiros

Trata-se de um benefício do Governo Federal que acaba dando descontos significativos na conta de água e luz dos brasileiros. Popularmente conhecido como “baixa renda”. Portanto — estes brasileiros podem receber o desconto de mais de 50% referente ao valor da fatura mensal.

Este benefício possui como ênfase as residências que possuem famílias “coletivas”, desempregadas ou sob situação de risco. O programa se estende sobre várias companhias de eletricidade do Brasil — como Enel e Sabesp.

Para solicitar é necessário que a família esteja devidamente inscrita no CadÚnico. Lembrando que se a família tiver algum membro com alguma deficiência ou doença que requeira obrigatoriamente o uso de equipamentos de eletricidade — haverá a isenção imediata.

Além disso — pessoas que recebem o BPC também são contempladas mais facilmente. Os descontos são oriundos com o consumo da família. Caso o consumo seja acima de 220kWh; haverá 0% de desconto.

Em contrapartida — se a família usar somente 30kWh, haverá o desconto de 65%. Este é um detalhe muito importante a ser validado.

Afinal, como pedir o benefício?

Para pedir o benefício é bem simples. A família precisa estar dentro dos requisitos acima. Com isso — é possível obter mais informações referentes ao programa. Como é um programa do Governo em parceria com as companhias elétricas; a consulta e aprovação são feitas diretamente nessas companhias de eletricidade.

Por esse motivo — é importante verificar que o interessado deverá ir até a agência de companhia elétrica de sua cidade e informar o desejo de adentrar no programa — Tarifa Social.

Será necessário comprovar que a família está sob os critérios de baixa renda. Feito isso — elas poderão usufruir de todos os benefícios oriundos da Tarifa Social. Haja vista que o benefício não possui limitações, é necessário que seja comprovado todos os critérios.

Feito isso — no mês seguinte a família já estará participando do programa. Logo — terá acesso aos descontos superiores aos 65% e com isso ter sua fatura de eletricidade/água reduzidas em mais da metade.

O mesmo procedimento deve ser feito para obter o desconto na fatura de água. Lembrando que em alguns casos, o CRAS local poderá ser contatado a fim de verificar e validar os dados apresentados.

