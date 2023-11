Boa notícia — alguns beneficiários do Bolsa Família terão direito neste ano de 2023 ao repasse referente ao bônus de Natal do Bolsa Família. Proporcionando para milhares de famílias o adicional natalino. Veja abaixo todos os detalhes.

Bônus de Natal no Bolsa Família Notícia traz o valor e quem recebe | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Bolsa Família dá adicional natalino

O mês do “Natal” está chegando e com ele muitas surpresas. O papai Noel chegou antecipado para algumas famílias. Cerca de 695 mil famílias irão receber o adicional natalino neste ano de 2023. A medida é válida para os beneficiários do Bolsa Família.

A confirmação foi oriunda de uma lei publicada — através da Lei 12.802 — que garante o adicional para alguns beneficiários do Bolsa Família. Sendo necessário que eles estejam regularmente cadastrado no programa e com as informações atualizadas.

De acordo com o novo texto, o adicional será pago em referência ao abono de natal. Em 2022 — algumas famílias tiveram direito. Sendo que o repasse foi feito entre os dias 12 e 23 de dezembro. O calendário para o abono deste ano já está quase definido.

O valor será de R$ 64 fixo para cada família. Portanto, este abono natalino representa pouco mais que 10% do valor do Bolsa Família. O calendário de pagamentos do repasse já está pronto e será pago juntamente com os valores referentes ao Bolsa Família e Vale-Gás.

Este mês de dezembro será mês de Vale-Gás. Haja vista que o mesmo é um benefício pago a cada dois meses. Começando a ser pago no mês de fevereiro e terminando no mês de dezembro.

Quem terá direito ao abono de natal do Bolsa Família?

A triste notícia é que nem todos os brasileiros terão direito ao abono natalino. Trata-se de um abono direcionado somente para algumas pessoas. Portanto — somente os beneficiários do Bolsa Família que residem no estado da Paraíba terão direito ao abono.

Os demais beneficiários dos demais estados não irão receber o abono. Haja vista que este texto de lei fora aprovado somente para o estado em si. Portanto, todos os beneficiários do Bolsa Família residentes na Paraíba podem contar com o benefício.

O Bolsa Família é pago nos últimos 10 dias úteis do mês. Portanto, para dezembro — os repasses devem começar entre o dia 11 e 22; podendo ser alterado de acordo com critérios internos.

Ademais — o abono natalino do Bolsa Família é uma medida que não chegou para todos os brasileiros. Mas pelo que tudo indica, deverá chegar para outros estados nos próximos anos. Ademais, é necessário que haja uma espera acerca da aprovação de possíveis textos de lei por parte dos parlamentares de cada estado.

Veja mais detalhes sobre este assunto

