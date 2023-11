Especialistas dão 7 dicas para prevenir a depressão

A depressão é uma das doenças mais temidas pela medicina. Trata-se de uma doença que muitas vezes retira do paciente a vontade de viver. Alguns fatores acabam acarretando o aumento da mesma — bem como algumas épocas do ano, principalmente períodos chuvosos. É uma condição chamada de depressão sazonal. Veja abaixo os sintomas e 7 dicas para evitá-la.

O que é depressão sazonal?

Trata-se de um segmento da depressão. Esse tipo de depressão está diretamente associado ao inverno. Afetando o bem-estar psicológico de muitas pessoas. O que acaba gerando isso são fatores externos.

Bem como pouca luz solar, dias mais curtos e escuros; o que acaba deixando os pacientes cada vez mais suscetíveis ao TAS — Transtorno Afetivo Sazonal.

O mesmo é causado por uma oscilação do equilíbrio diário. É diretamente associado até mesmo ao ciclo de luz recebido pelo paciente durante o dia. Portanto — por esses motivos éq ue os mesmos estão ligados diretamente ao inverno.

Épocas na qual são chuvosas, com dias mais curtos e com menos incidência de luminosidade. Por mais que o clima no Brasil esteja muito alto — tudo indica que nos próximos meses chegará a temporada de inverno.

Com isso os grandes riscos da depressão sazonal acaba acometendo os brasileiros. É importante ficar atento as dicas para evitar a mesma.

Como evitar a depressão sazonal?

É importante seguir algumas dicas para evitar a depressão sazonal. Haja vista que a mesma acaba afetando diretamente no humor do paciente e pode até mesmo se agravar; causando quadros piores de depressão.

Exercícios: a prática de exercícios acaba reduzindo bastante as chances/níveis da depressão sazonal; práticas físicas como caminhar ou praticar esportes acabam auxiliando diretamente nesta prática.

Rotina: controlar a rotina é de suma importância para conseguir ter uma boa desenvoltura mediante a depressão.

Relaxamento: praticar técnicas de relaxamento é de suma importância para melhorar no quadro depressivo.

Portanto, estes são as melhores maneiras de evitar a depressão sazonal. Ambas vinculadas a uma boa alimentação e de preferência ajuda médica. Haja vista que é possível entrar em contato com o CVV – Centro de Valorização da Vida mediante qualquer agravante do quadro.

E por fim: manter a mente ocupada com outras atividades é relevante para evitar que haja prejuízos físicos ou mentais em razão dessa condição envolvendo a depressão sazonal.

Estas práticas podem ser realizadas para auxiliar os pacientes nesta empreitada contra a depressão sazonal. Toda ajuda é válida para o combate da doença.

