Estas 6 COMIDAS queimam mais calorias do que você imagina

Não é de hoje que sabemos que o consumo de alimentos acaba gerando mais calorias. Entretanto, existem alguns alimentos que ao invés de adicionar calorias em nosso corpo acaba auxiliando na queima delas. Trata-se de alimentos termogênicos — que acabam gerando calor através dos diversos processos metabólicos que acontecem em seu interior. Veja todos os detalhes abaixo e saiba quais são estes alimentos.

Como estes alimentos funcionam?

De acordo com estudos da biologia, o corpo humano acaba queimando calorias tanto em estado de repouso quanto em estado de movimento. Durante o processo de termogênese, denominado quando há liberação de energia em forma de calor — o metabolismo acaba queimando gordura.

Com isso — uma dieta rica em alimentos que possuem essa ação termogênica acaba acelerando bastante no emagrecimento. O consumo desses alimentos acabam sendo ideal para um estilo de vida saudável.

É válido ressaltar que o consumo desses alimentos não garantem o emagrecimento, mas auxiliam diretamente nesta missão. É importante verificar o tipo de metabolismo de cada indivíduo.

Para retirar todas as dúvidas, é necessário queimar mais calorias por dia do que realizar o seu consumo. Feito isso — acaba acontecendo o emagrecimento. Exercícios físicos aliados com uma dieta equilibrada — é o ponto principal para emagrecer.

Estes alimentos ajudam no emagrecimento

Portanto, veja abaixo uma lista de alimentos que são termogênicos. Os estudos foram realizados por várias universidades espalhadas pelo mundo. Os resultados abaixo são frutos de pesquisas em revistas científicas do segmento.

Canela: o consumo da canela são excelentes aceleradores do metabolismo. É importante colocá-los em uma dieta. Haja vista que possui fitoquímicos e fibras que auxiliam no controle do açúcar no sangue.

Pimenta: a pimenta acaba aquecendo as papilas gustativas, mas não somente isso — é responsável por proporcionar a queima de gordura corporal.

Ovos: os ovos são excelentes aliados em uma dieta saudável. Cada unidade possui 7 gramas de proteína — sendo uma composição excelente haja vista que o corpo converte 100% em massa muscular.

Chá verde: bastante conhecido no processo de emagrecimento, o chá verde acaba gerando mais calor nas células e acarretando na queima de gorduras.

Portanto, estes alimentos são responsáveis por auxiliar na queima de gordura. E isso acaba ajudando bastante as pessoas que desejam emagrecerem com saúde e da maneira correta.

Somente o consumo desses alimentos não é suficiente, é importante verificar todos os detalhes acerca de uma dieta saudável e com isso manter o pleno equilíbrio.

