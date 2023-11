Como não cair no GOLPE DO AZEITE que já enganou muitos

Com a alta nos valores de vários produtos nos últimos anos, levou a indústria alimentícia a procurar novas opções para efetuar a manutenção de todas as vendas. E para isso, uma das estratégias mais utilizadas é o uso de produtos paralelos, que a princípio, parecem ser originais, mas ao ser melhor observado, são falsos. Um dos produtos mais falsificados são os azeites, saiba como descobrir.

Saiba como não cair no temido golpe do azeite | Imagem de Steve Buissinne por Pixabay

Produtos similares chegaram com força nos estabelecimentos

Nos supermercados, se observados de maneira mais minuciosa, é possível encontrar vários produtos que são similares, como “mistura de algum alimento com sabor de…”. Basicamente, é uma mistura que possui o sabor de outra, mas a produção sai mais em conta. Um dos exemplos disso é o requeijão.

E isso acontece com vários produtos, como queijos, bebidas derivadas do leite e até mesmo produtos que são apreciados por uma grande parte da população, como o azeite. Mas devido ao alto preço do azeite original, é preciso tomar cuidado com as falsificações.

Isso acontece por vários motivos, um deles, são as condições climáticas nos países que produzem os alimentos, portanto, ter atenção na hora da compra é de suma importância.

Veja também: Estudo Revela Que Usar Celular Na Cama Aumenta Açúcar No Sangue; E Agora

Estratégias utilizadas pelos estabelecimentos

Geralmente, utiliza-se estratégias visuais para “enganar” o consumidor e ele acreditar que está levando um produto original para sua casa, então, economiza-se na produção do produto e investe bastante no marketing dele.

Por isso, é tão comum encontrar produtos paralelos bem parecidos visualmente com os originais e na maioria das vezes, eles estão próximos dos originais de fato. E pelo efeito “manada”, uma pessoa pega e outra acaba pegando achando que de fato ele é saudável.

Mas isso também é fruto das crises financeiras, que obrigam os consumidores a sempre comprarem os itens mais baratos, mesmo que isso signifique uma qualidade nutricional inferior.

Veja também: Não Era Inimigo? Agora O Pão Ajuda A Perder Barriga, Diz Estudo

Como não ser enganado?

Para não ser enganado e sempre comprar azeite que possui uma boa procedência, algumas dicas são cabíveis, a saber:

Sempre procure os azeites que estão dentro de embalagens escuras, já que a luz prejudica a qualidade do azeite e ao ser aberto, ele necessitará ser consumido rapidamente;

A data de validade também é um fator que deve ser observado, sempre procure aqueles que irão durar mais e foram fabricados recentemente;

Veja a acidez do azeite, o extra-virgem precisa ter uma acidez de no máximo 0,8%. Quanto menor a acidez, mais agradável é o sabor.

Por fim, sempre procure saber a origem do azeite e opte por comprar das regiões que já são conhecidas pela produção dele, evitando comprar azeites ruins.

Confira no vídeo a seguir todos os benefícios do azeite