Minha Casa, Minha Vida será ampliado para a classe média; veja quando

O Minha Casa, Minha Vida é um dos principais programas habitacionais que existem no Brasil, mas o seu foco ainda é a população de baixa renda. Contudo, no último dia 07, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), anunciou que o programa social será ampliado para contemplar uma maior parte da população, até mesmo as pessoas de classe média, para isso, será criada uma nova faixa, a saber, a faixa 4 do programa habitacional, entenda.

Minha Casa, Minha Vida será ampliado, entenda como | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Medida foi anunciada recentemente

Como citado, o presidente Lula anunciou que haverá a criação da Faixa 4, que servirá para contemplar famílias que pertencem à classe média. O anúncio foi feito na última live “Conversa com o Presidente”, na ocasião, o ministro das Cidades esteve presente.

De acordo com Jader Filho, chefe da pasta, há conversas bastante avançadas com a Caixa Econômica Federal e a Casa Civil em relação ao assunto. Segundo o presidente Lula, o objetivo do Governo é contemplar a todos, então, ele salientou:

“Nós queremos que pessoas que queiram uma casa de três quartos, quatro quartos, possam ter uma casa financiada pelo governo”.

Veja também: Governo Pode Pagar Bônus De R$ 150 No CadÚnico; Seu CPF Está Na Lista?

Programa já possui 3 faixas

Atualmente, o programa habitacional já possui 3 faixas, que contempla várias rendas familiares, sendo que quanto menor a renda, maior o subsídio governamental e quanto maior, menor o subsídio. Vale lembrar que um dos principais pontos positivos, é inerente aos tributos, que são bem menores.

E agora, para ser possível que uma nova faixa seja criada, o Governo pretende que famílias com renda de até R$ 12 mil mensais, o que representa R$ 144 mil por ano, consigam financiar imóveis por intermédio do MCMV.

Em Abril, novas regras foram impostas para o programa, então, foi ampliado a linha de crédito para cada faixa, a saber:

Faixa 1 poderia financiar imóveis até R$ 170 mil;

Faixa 2 poderia financiar imóveis até R$ 264 mil;

Faixa 3 poderia financiar imóveis até R$ 350 mil.

Veja também: Regras Para Transformar O BPC Em Aposentadoria

Isenção das parcelas do MCMV

Uma medida surpreendeu a todos no último mês, trata-se da isenção das parcelas para alguns beneficiários do Minha Casa, Minha Vida. Na ocasião, quem faz parte do Bolsa Família e do BPC, não precisará mais pagar as prestações das casas financiadas pelo programa.

Lembrando que ela é válida apenas para os contratos que já estavam assinados antes da nova regra, além disso, o subsídio do imóvel deve ser o Fundo de Arrendamento Residencial, Fundo de Desenvolvimento Social e o Programa Nacional de Habitação Rural.

Desde a publicação, a Caixa obteve 30 dias para regularizar toda a situação e dentro do período citado, todos os contratos que se enquadrem nas regras de isenção, serão beneficiados.

Confira no vídeo a seguir todas as vantagens do Minha Casa, Minha Vida