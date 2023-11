Ninguém te contou que o PAPEL ALUMÍNIO ajuda a economizar LUZ

Todos os meses a maioria dos brasileiros recebem em suas residências uma surpresa desagradável, trata-se da temida conta de energia, que a depender das condições hídricas da região, pode vir bem mais caro do que habitualmente. Mas o que poucos sabem, é que com apenas um pedaço de papel alumínio é possível reduzir os gastos com a energia elétrica, confira o motivo e como usá-lo.

Saiba como economizar energia apenas utilizando papel alumínio | Imagem de jacqueline macou por Pixabay

Como utilizar o papel alumínio para economizar energia?

O truque em questão não é tão conhecido pelos brasileiros, mas é bastante eficaz, já que ao utilizar o papel alumínio no momento de passar roupas, acarreta em uma economia absurda de energia elétrica. Isso tudo acontece por conta da capacidade que o papel alumínio possui em refletir o calor.

Então, ao usar o ferro de passar, o processo acaba sendo bem mais eficiente, o que torna o ato de passar roupa mais rápido e gastando menos energia elétrica, já que o ferro não irá precisar ficar ligado tanto tempo.

É basicamente o mesmo princípio utilizado ao colocar um alimento enrolado em papel alumínio, a finalidade é aproveitar o calor que já foi usado anteriormente e apenas mantê-lo.

Benefícios de utilizar o papel alumínio enquanto passa roupa

Caso a pessoa tenha muitas roupas para passar, ao utilizar o papel alumínio, a velocidade cai bastante, ou seja, será necessário menos tempo do ferro na energia para obter o resultado almejado, com isso, menos energia é utilizada e a conta é reduzida.

Além disso, ao ter uma economia na conta de luz, pode ser que a bandeira vigente não seja tão pesada, já que em determinadas regiões, quanto maior o gasto, maior é o acréscimo por conta da bandeira em questão.

Outro ponto positivo é o fato de ser possível reduzir as chances de queimar a roupa, pois utilizando o papel alumínio o tempo necessário será tão baixo, que os riscos da roupa ser queimada são mínimos.

Passo a passo para colocar a dica em prática

O passo a passo é bastante simples, basta ter uma tábua de passar roupa e um rolo de papel alumínio, após isso:

Pegue as medidas exatas da tábua e com o pedaço de papel alumínio, recorte o pedaço exato;

Abra a tábua e posicione o papel alumínio nela;

Tome cuidado para a parte mais brilhante ficar para cima;

Por fim, basta dobrar os pedaços que sobraram de papel alumínio.

E desta maneira, basta aguardar a conta de energia dos próximos meses chegarem para observar a economia gerada.

Confira no vídeo a seguir as melhores dicas para economizar energia em casa