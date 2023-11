Você e mais NINGUÉM: 8 negócios baratos que não precisam de funcionários

Abrir um negócio é a meta de vários brasileiros, para ter o próprio empreendimento e não depender de patrões. Contudo, muitos não levam a ideia para frente por conta que não querem bater cabeça com funcionários ou não podem pagar vários funcionários para exercer uma função. Mas o que nem todos sabem, é que há certas franquias que funcionam sem funcionários, apenas o próprio dono, confira as 8 melhores neste modelo e com um preço bastante em conta.

Confira as franquias que não necessitam de vários funcionários | Imagem de Alterio Felines por Pixabay

Espetto Carioca, Minha Quitandinha e Lavô

A Espetto Carioca possui um conceito bem definido, ela quer resgatar o sabor tradicional do verdadeiro churrasco brasileiro, que é um produto que todo mundo ama e é excelente para grandes centros urbanos. O investimento inicial é de R$ 111 mil e o faturamento por máquina é de R$ 8.000 por mês.

Já a Minha Quitandinha oferece também um conceito novo no Brasil, é uma espécie de pequeno mercado totalmente automatizado, onde é ofertado vários produtos 24 horas por dia. O investimento inicial é de R$ 42 mil e o faturamento médio é de R$ 18 mil por loja.

Já a Lavô foca na lavagem de roupas e também possui uma automatização, igual a franquia anterior, além de ser uma opção bem econômica para todos os seus clientes. O investimento inicial é de R$ 199 mil e pode render até R$ 30 mil por mês, em cada loja.

CleanNew, 5ásec e Ecos Energia Solar Fotovoltaica

Já a CleanNew foca na limpeza e prevenção de danos em estofados, além que os serviços são prestados para pessoas físicas e empresas também, o conceito é de negócio móvel, o que permite uma maior flexibilidade a depender da rotina do cliente. O investimento mínimo é de R$ 60 mil e o faturamento médio é de até R$ 30 mil.

Já a segunda franquia desta seção também é uma lavanderia, mas ela utiliza serviços de limpeza a seco e também a lavanderia tradicional, que é conhecida por todos. Os processos são bem rápidos e atendem com perfeição a todos com bastante qualidade. O investimento inicial é de R$ 130 mil e garante um faturamento de R$ 35 mil por mês.

E com o crescimento das fontes de energia renovável, a Ecos trabalha realizando a instalação de sistemas fotovoltaicos, não necessariamente com a venda dos painéis. Portanto, o faturamento mensal pode ultrapassar os R$ 100 mil.

Me Protege e Love Gifts

Por fim, há mais duas franquias bem interessantes, como a Me Protege e a Love Gifts, cada uma possui conceitos diferentes, mas podem ser uma excelente fonte de lucros para todos.

A me protege fornece serviços de segurança e monitoramento e assistência 24 horas por dia, o que responde a procura por proteção de bens e pessoas. Com um investimento de apenas R$ 12.600, já o faturamento pode ser de R$ 12.000 já no primeiro mês.

E a Love Gifts faz parte de um setor novo mas que é bem procurado, a franquia disponibiliza lembranças e presentes personalizados para várias datas do ano, com um investimento de apenas R$ 19.900 e com um faturamento que supera os R$ 15 mil por mês.

