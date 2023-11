Bolsonaristas lançam “campanha” de boicote ao Nubank nas redes sociais; entenda

A maior fintech da América Latina está novamente em evidência, mas desta vez não é por mais um lançamento exclusivo ou promoção aos seus clientes. O Nubank entrou no olho do furacão em uma polêmica que envolve bolsonaristas e uma popular influencer digital. Continue a leitura abaixo e entenda melhor.

Influencer faz campanha publicitária para Nubank e deixa bolsonaristas furiosos. — Foto: Montagem / Reprodução

Polêmica com o roxinho

Para quem pensa que as acirradas brigas políticas acabaram, após quase 1 ano de mandato do presidente eleito Luís Inácio Lula da Silva, se enganou e muito.

A mais recente envolve agora uma influencer digital, um banco digital e vídeo de campanha de apoio ao atual presente. Continue a leitura abaixo e entenda mais detalhes.

Leia mais: Alerta de golpe no Nubank: o que está acontecendo

Entenda o caso

Recentemente, uma influencer com mais de 600 mil seguidores no Instagram e, que, em seu perfil nas redes sociais, afirma ainda ser jornalista, roteirista e atriz, foi alvo da fúria de entusiastas do ex-presidente Jair Bolsonaro, ao aparecer em uma campanha publicitária do Nubank, banco digital mais popular da américa latina.

Em uma montagem na rede TikTok, um apoiador de Bolsonaro inicia o vídeo mostrando um vídeo de Ademara, conhecida no Instagram como “ademaravilha”, aparentemente comemorando a vitória de Lula nas eleições presidenciais. Para depois exibir trechos da propaganda com Ademara para o banco digital.

“Metade dos brasileiros com smartphone já são “nu(Nubank)”, inclusive eu – diz a influencer no comercial publicitário da instituição bancária.

Fonte: Reprodução / Redes Sociais

Os bolsonaristas afirmaram que a influencer “prega comunismo para os outros, mas o capitalismo para ela”, além de viajar o mundo e lucrar muito com publicidades.

Boicote ao Nubank é posssível?

Em um dos vídeos do TikTok, os entusiastas do ex-presidente Jair Bolsonaro frisaram o fato da jovem que, até então, fazia vídeos incentivando ideias de esquerda, ‘se render’ ao mercado publicitário, e participar do ‘capitalista Nubank’.

Para quem pensa que os usuários incentivaram o boicote à Ademara, o discurso foi o inverso. Os internautas sugeriram boicote ao banco digital Nubank, até mesmo filmando a captura de tela de seus próprios smartphones, onde efetuavam a desinstalação do aplicativo da fintech.

A instituição bancária, no entanto, não se manifestou sobre a recente polêmica, até então.

Fonte: Reprodução / Redes Sociais

Assista aos vídeos dos tiktokers sobre a jovem e a campanha do Nubank, logo abaixo.

Leia também: Este é o “preço” que o Nubank cobra para te dar um empréstimo consignado

Resposta do Nubank

A equipe do portal Notícia da Manhã solicitou um posicionamento da empresa sobre o assunto, mas até o momento não obteve a resposta. Em breve, atualizaremos as informações.