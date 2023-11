Aviso GERAL para os CPFs desta lista: 13º do governo vem aí

Com mais um ano que passou voando, os trabalhadores brasileiros, assim como os beneficiários de alguns auxílios sociais do governo esperam pelo 13º salário. Para uns, o dinheiro está garantido, para outros um sentimento de incerteza segue pairando no ar. Acompanhe a leitura abaixo e entenda quem poderá receber os valores.

Benefício a mais no final do ano

Com o ano chegando ao seu desfecho, dúvidas rondam os pensamentos dos beneficiários do Bolsa Família em relação à possibilidade de receberem um 13° salário em 2023.

O ministro Wellington Dias, à frente do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), órgão responsável pelo programa, foi categórico em sua resposta sobre o tema.

13º do Bolsa Família: o que se sabe

Segundo Dias, em entrevista concedida ao Estadão, não está nos planos efetuar o pagamento de um 13° salário do Bolsa Família. O ministro argumentou que o benefício é uma forma de auxílio, não configurando um salário per se, o que justificaria a ausência desse tipo de repasse.

Contudo, na Paraíba, a situação é diferente. Em 6 de outubro, foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE-PB) a Lei n° 12.802, de 5 de outubro de 2023, de autoria do Poder Executivo. A legislação estabelece o pagamento de um 13° para os beneficiários do Bolsa Família que residem no estado.

“Fica instituído o Abono Natalino, no valor de R$ 64,00 (sessenta e quatro reais), para o beneficiário do Programa Bolsa Família que esteja recebendo regularmente o benefício”, informa a publicação.

Bolsa Família e seu histórico de pagamentos extras

No ano de 2019, pela primeira vez na história, ocorreu o pagamento de um 13° salário do Bolsa Família, durante a gestão de Jair Messias Bolsonaro. Desde então, representantes da oposição clamam para que o atual governo, liderado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reintroduza esse recurso adicional.

Durante a entrevista ao Estadão, o ministro argumentou que acredita que o pagamento do 13° salário em 2019 era uma estratégia eleitoral do ex-presidente.

Dias afirmou que houve um momento em que o 13° salário foi pago, predominantemente com considerações voltadas para estratégias eleitorais.

Entretanto, essa concessão ocorreu exclusivamente no ano de 2019 e, desde então, não se repetiu. Essa circunstância sugere que a ocorrência foi mais uma casualidade, e o governo precedente, segundo o ministro, possivelmente avaliou que tal medida foi um equívoco.

Objetivo do governo: geração de empregos e renda

Segundo Dias, a principal meta do governo é fomentar a geração de empregos e renda, possibilitando que a população alcance seus direitos trabalhistas, incluindo o 13° salário. O enfoque é na inclusão social e econômica, criando oportunidades nas esferas de emprego e empreendedorismo para garantir uma renda suficiente aos cidadãos.

O ministro enfatizou que aqueles que conseguirem um emprego terão acesso a um salário, um 13°, férias e todos os benefícios previstos para quem tem um trabalho dentro do regime da CLT.

Por fim, o responsável pelo MDS reiterou que o fundamental é manter os princípios fundamentais do programa, garantindo, no mínimo, R$ 600 e os demais benefícios extras concedidos pelo Bolsa Família.

Essa iniciativa de cunho social visa, como é de se esperar, retirar os mais necessitados da linha da miséria e encerrar o ciclo da pobreza.

