Você tem cartão Mastercard? Corre para sacar R$ 1,2 mil HOJE

Entenda como clientes que possuam cartões Mastercard podem ganhar R$ 1.200 até fevereiro do próximo ano. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Um dinheiro surpresa da Mastercard

A Mastercard, conceituada bandeira de cartões de crédito, trouxe uma excelente notícia para quem tem um cartão da empresa. O programa de fidelidade da bandeira, conhecido como Mastercard Surpreenda, está oferecendo uma oportunidade única para ganhar vantagens financeiras.

Clientes Mastercard têm a chance de ganhar R$ 1.200

Os clientes que utilizarem seus cartões de débito podem acumular até R$ 1.200 em vale bônus, quase equivalente a um salário mínimo, em uma promoção que se estende até o dia 29 de fevereiro do próximo ano.

Vantagens recorrentes para clientes Mastercard

Não é a primeira vez que a Mastercard proporciona benefícios exclusivos aos seus clientes. Atualmente, é possível obter um desconto de R$ 30 no preço do combustível nos postos da Shell.

No entanto, para usufruir desse privilégio, é necessário utilizar o aplicativo da empresa e resgatar pontos por meio do programa Mastercard Surpreenda. Para mais detalhes sobre essa oferta, consulte as informações disponíveis aqui.

Como funciona a estratégia para ganhar os R$ 1.200?

Para conquistar os R$ 1.200 em vale bônus, os clientes Mastercard devem compreender a dinâmica da campanha. A participação envolve o cadastro na promoção e a utilização do cartão na função débito. É essencial que o ticket de compra também seja registrado no programa de fidelidade para garantir o benefício.

É importante frisar que o valor total do benefício não é concedido de uma só vez. A promoção oferece R$ 200 em vale bônus para o cadastro na campanha e o registro do cartão de débito.

Além disso, os participantes podem acumular até R$ 250 por mês em créditos, dependendo da quantidade de transações realizadas.

Como participar da campanha?

Para aderir à campanha e aproveitar os benefícios, siga os seguintes passos:

Acesse sua conta no Mastercard Surpreenda;

Toque na opção “Campanha”;

Selecione a oferta desejada e preencha os campos necessários;

Aceite os termos e condições (leitura atenta é essencial) e habilite o cartão de débito;

Dirija-se ao aplicativo Vale Bonus (disponível para Android ou iOS), faça login utilizando o mesmo número cadastrado na campanha do Mastercard;

Por fim, utilize seu cartão na função débito, acumule créditos e aproveite descontos em suas compras através do app Vale Bônus.

Esta é uma oportunidade exclusiva para os clientes Mastercard maximizarem seus benefícios e desfrutarem de vantagens financeiras significativas. Não perca tempo e participe da campanha para potencializar seus ganhos!

