ATENÇÃO! Quem não fizer isso na hora da prova, ficará sem a CNH

Não importando se você pretende obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ao completar 18 anos ou se precisa do documento apenas por questões profissionais, a licença para dirigir é um desejo de muitos brasileiros. No entanto, as regras para se conseguir a habilitação são consideráveis, seja pela categoria escolhida, como até pelos requisitos estabelecidos pelo Detran do estado em que reside o candidato. Veja mais detalhes na leitura abaixo e entenda o que não fazer para não ser reprovado.

Olho vivo nas provas do Detran

Seja às vésperas de completar a maioridade ou para uso profissional, muitos sonham em finalmente tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). No entanto a licença para dirigir, possui regras estabelecidades pelo Detran, tanto no que se refere à categoria da habilitação (para motos, automóveis, caminhões, etc), como para a região onde o condutor planeja solicitar o documento.

Este é justamente o caso para os moradores das cidades no estado de Minas Gerais, que passou por mudanças na legislação, recentemente. Continue a leitura a seguir e entenda o que pode até mesmo desclassificar o candidato, o impedindo de conseguir o documento.

Etapas do processo para obter a CNH

Em regra geral, todo o país possui o mesmo número de fases nas quais cada candidato que pretende obter a licença para dirigir precisa ser aprovado para enfim conquistar sua CNH.

Após o número de horas práticas em aulas de direção exigido pelo Detran, bem como a carga horária estabelecida para orientações teóricas, o candidato passa pelo exame psicotécnico, onde é avaliado raciocínio, noções de espaço e capacidade cognitiva do aluno.

Se aprovado, o candidato é submetido à prova teórica, com questões referentes às leis de trânsito regionais e nacionais, e situações do trânsito no dia à dia dos motoristas, incluindo direção defensiva e primeiros socorros.

Alcançando a nota mínima estabelecida pelo órgão, o aluno finalmente é submetido ao exame prática, onde, novamente, a depender do Detran do estado, passa por etapas que simulam situações reais do trânsito, como estacionar em baliza ou entre carros, atitudes corretas em cruzamento de vias, sinalização, etc.

As fases para se obter a CNH em Minas Gerais

Em todo o estado de Minas Gerais, as etapas não são diferentes. Há a avaliação psicológica e o exame de aptidão física e mental. O curso teórico, que abrange temas como legislação de trânsito, direção defensiva, meio ambiente e mecânica básica, também é uma fase determinante.

Após cumprir a nova regra para tirar a CNH – a qual falaremos a seguir – e obter sucesso no exame teórico, o candidato ingressa no curso prático de direção, com carga horária mínima de 20 horas/aula. Por fim, a jornada entra na reta final como exame prático, momento decisivo para a conquista da sonhada habilitação.

Candidatos encaram surpresa na prova teórica para CNH

Mas quem está se preparando para conquistar a habilitação no estado de Minas Gerais precisa ficar atento a uma importante mudança nas regras de trânsito que pegou muitos de surpresa.

Agora, para obter a tão desejada Carteira Nacional de Habilitação (CNH), os candidatos terão que seguir uma nova exigência: submeter-se a um detector de metais antes de realizar a prova teórica.

A recente alteração nas regras para a obtenção da CNH foi divulgada por meio da portaria nº 1257/23, publicada pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG).

Como funciona a nova regra para tirar CNH?

O procedimento ocorre após a validação dos dados e agendamento, seguindo a ordem de chegada dos candidatos.

Caso o indivíduo se recuse a passar pela verificação ou não seja autorizado a entrar na cabine devido à posse de celulares, relógios ou qualquer outro item metálico, será considerado ausente. Isso implica na necessidade de reagendar a avaliação.

A implementação desse novo requisito visa assegurar a integridade do exame teórico, realizado por meio de prova eletrônica. Além disso, a medida busca coibir práticas que tentem contornar o processo de aplicação da prova, as quais estão sob investigação criminal, conforme explicado pelo Detran-MG.

Conforme a portaria, todos os candidatos que se submeterão ao exame teórico para adquirir a carteira de motorista serão submetidos ao detector de metais.

