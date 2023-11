Revelamos o que os lojistas escondem a 7 chaves na Black Friday

Apesar de ter sido criada nos Estados Unidos, a Black Friday já se popularizou com força em terras brasileiras, e os consumidores aguardam ansiosamente pelo dia 24 de novembro para aproveita grandes descontos nos produtos que mais desejam comprar. No entanto, será que você conhece as estratégias dos lojistas nesta época de aquecimento do comércio? Continue a leitura e saiba mais.

Conheça as estratégias dos lojistas nesta época de aquecimento do comércio com a chegada da Black Friday. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Black Friday: estratégias para maximizar suas compras

Celebrada anualmente, na última sexta-feira do mês de novembro, a Black Friday está cada vez mais perto. Os descontos e promoções, verdadeiros atrativos para os consumidores, prometem impulsionar as vendas.

No entanto, será que existem estratégias para aproveitar ao máximo esse dia de ofertas? Segundo Polly Mendis, especialista em vendas no setor de moda, sim! Suas dicas se aplicam a diversos setores, proporcionando maneiras eficazes de encontrar as melhores ofertas na Black Friday.

Continue a leitura e fique por dentro do que você deve saber para aproveitar melhor este período de grandes promoções.

Leia mais: 7 dicas para não se dar mal na Black Friday

Preparação é a chave para o sucesso: veja as 9 dicas

“A Black Friday pode ser bastante agitada, então esteja preparado”, adverte Polly, referência na região da 44 em Goiânia, Goiás, segundo maior polo de confecção de roupas para atacadistas do Brasil. “Faça sua pesquisa e seja paciente para encontrar as melhores ofertas.”

1. Faça uma pesquisa prévia

Antes do evento, inicie pesquisando os produtos desejados. Conhecer os preços normais permite avaliar a vantagem das ofertas na Black Friday. Essa preparação aumenta suas chances de compras conscientes e econômicas. Compare não apenas os preços, mas também as características e garantias dos produtos para decisões embasadas.

2. Siga a marca nas redes sociais

Utilize a internet a seu favor. Seguir as lojas e marcas nas redes sociais mantém você informado sobre ofertas especiais e códigos de desconto. Essa interação online pode até proporcionar a participação em sorteios e concursos que complementam as vantagens da Black Friday.

3. Use sites de comparação de preços

Sites e aplicativos de comparação de preços ajudam a identificar as melhores ofertas em várias lojas. Garanta o melhor custo-benefício, analisando avaliações e comentários de outros consumidores para obter insights sobre a qualidade do produto e do serviço oferecido por cada loja.

4. Compre sem sair de casa

As ofertas online muitas vezes começam à meia-noite da sexta-feira ou até dias antes. Esteja pronto para compras online, garantindo ofertas desejadas. Assegure-se de uma conexão estável à internet, utilize métodos de pagamento seguros e esteja familiarizado com os procedimentos de checkout online para uma experiência de compra eficiente.

5. Acompanhe os sites de cupons

Sites com códigos de desconto podem potencializar suas economias na Black Friday. Esteja atento a ofertas exclusivas para usuários cadastrados nesses sites, garantindo benefícios adicionais na hora da compra.

6. Participe de programas de fidelidade

Clientes frequentes podem desfrutar de recompensas extras durante a Black Friday. Verifique se as lojas oferecem programas de fidelidade com descontos exclusivos, pontos extras ou brindes especiais. Esteja atento às condições do programa para otimizar sua experiência de compra.

7. Compare os preços

Não se limite a um único vendedor. Compare preços e ofertas em várias lojas, utilizando ferramentas online para facilitar a comparação. Encontre as ofertas que melhor atendam às suas necessidades e expectativas.

8. Esteja ciente do tempo

Fique atento aos prazos, especialmente para negócios relâmpagos. Algumas ofertas podem ser limitadas no tempo, exigindo decisões rápidas. Esteja online no momento certo para aproveitar as ofertas desejadas.

9. Considere ofertas de pacotes

Avalie ofertas que incluam pacotes de produtos. Muitas vezes, comprar conjuntos de itens proporciona descontos adicionais, oferecendo uma maneira eficiente de economizar em várias compras simultaneamente.

Black Friday da pesquisa

Com essas estratégias, você estará preparado para aproveitar ao máximo a Black Friday, fazendo compras conscientes e garantindo o melhor custo-benefício. Lembre-se: pesquisa e paciência são fundamentais neste dia de promoções intensas.

Quer mais dicas sobre como comprar com inteligência na Black Friday deste ano? Assista ao vídeo abaixo!

Leia também: Amazon em ritmo de Black Friday: estes produtos estão com bom desconto