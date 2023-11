Novembro: Bolsa Família em novembro vem com novas regras

O Bolsa Família é um dos programas sociais mais populares do Brasil. Através dele milhões de famílias têm direito a uma série de auxílios e garantias por parte do Governo Federal. Além do valor fixo de R$ 600 — é possível obter quase R$ 1 mil em adicionais. Veja abaixo todos os detalhes sobre o Bolsa Família Novembro.

Novembro

Bolsa Família de Novembro é confirmado

O Bolsa Família de novembro acabou de ser confirmado. Os pagamentos acontecem nos últimos 10 dias úteis de cada mês. Começando no dia 17 e indo até o dia 30. Neste mês de novembro há uma série de novidades para os beneficiários.

Começando pelas ruins, neste mês de novembro não haverá o pagamento do Vale-Gás. Haja vista que o repasse é feito a cada dois meses. Como foi realizado no mês de outubro — não será pago neste mês de novembro. Entretanto, há uma série de adicionais que hão de compensar esse déficit.

Algumas cidades irão continuar a distribuição de cestas básicas. Entretanto, é uma responsabilidade de cada município. Haja vista que visa garantir que toda família tenha todos os meses os alimentos mínimos para viverem o mês inteiro.

Além do pagamento de R$ 600 que será fixo, exceto aos adeptos do consignado do Auxílio Brasil — haverá uma série de pagamentos adicionais para estas famílias.

E por fim — as famílias que forem receber os pagamentos na segunda-feira, podem optar pela antecipação dos repasses no sábado anterior. Entretanto, há uma série de adicionais que hão de compensar este detalhe.

Estes adicionais foram confirmados

O mês de novembro é marcado por uma série de adicionais. Podendo elevar os pagamentos do Bolsa Família para até R$ 1 mil. Veja abaixo todos os adicionais somados no Bolsa Família.

Primeira infância: as famílias que tiveram crianças entre zero e seis anos poderão receber o adicional de R$ 150 com limite de até duas crianças. Logo, caso tenham duas famílias no grupo familiar com esta faixa etária — poderão receber até R$ 300.

Gestante, lactante ou membro: há para as famílias o adicional de R$ 50. Isto é, para membros com idade entre sete e dezoito anos. As famílias que possuírem gestantes também podem receber o adicional de R$ 50.

Portanto, neste mês de novembro além do valor fixo de R$ 600 será pago o adicional de R$ 50 para estas famílias. Sem contar os R$ 300 para as famílias que tiverem mais de uma criança com idade entre zero e seis anos.

Ademais, basta aguardar as respectivas datas do pagamento que cairá automaticamente na conta do Caixa Tem.

