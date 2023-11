Agora, quem não pagar a conta terá internet cortada imediatamente

É bastante comum que os consumidores não paguem em dia o pacote de internet, infelizmente, isso ocorre por vários motivos, sobretudo, devido à crise financeira que há no Brasil. Anteriormente, quando isso acontecia, os serviços de internet reduziam a velocidade de acesso do usuário a web, contudo, agora mudou e a Anatel bate o martelo e toma uma decisão que surpreendeu a todos, entenda.

Reduzir a velocidade era uma alternativa que as operadoras adotavam

Como citado, antes, quando o cliente não realizava o pagamento da sua conta de internet, a operadora de dados móveis não cortava o acesso à internet, todavia, reduzia de forma considerável a velocidade, até que a dívida fosse quitada.

Mas agora a Anatel bateu o martelo e decidiu colocar um fim nessa prática, então, segundo a agência, os clientes que não realizarem o pagamento de suas contas terão o acesso cortado.

Por outro lado, o corte não pode ser feito de imediato, ele irá acontecer apenas após o período de 20 dias.

Medida estava em debate há anos

Após um longo debate que durou cerca de 6 anos, essa medida agora foi adotada e já consta na revisão do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações. Agora, a proposta que foi aprovada colocou um ponto final na prática antiga.

Agora, após o consumidor não realizar o pagamento da dívida, a operadora terá até cinco dias para enviar a notificação inerente ao débito e após o período, o cliente ainda terá 15 dias para efetuar o pagamento.

Portanto, se ao término dos 15 dias, o cliente não efetuar o pagamento da dívida, sua internet será cortada e só voltará quando os débitos forem quitados. Lembrando que de acordo com a agência, o corte em questão precisa ser feito dentro do período normal de suspensão do contrato, para que não haja cobrança.

Alguns serviços continuam obrigatórios

Embora o novo regulamento que entrou em vigor permita que as operadores cortem a internet do cliente, alguns outros serviços devem continuar, a saber:

O usuário deve continuar recebendo ligações e mensagens SMS por 30 dias, a contar a data da suspensão do serviço;

O usuário deverá conseguir ligar para serviços de emergência;

Após 60 dias, é possível que a empresa faça a rescisão do contrato.

Além disso, com a nova resolução que foi aprovada pela Anatel, agora o número de lojas físicas será reduzido, outra novidade é que há a regulação para os pacotes que são totalmente digitais e por fim, haverá a determinação do atendimento humano no telemarketing.

