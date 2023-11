O filme chegou à plataforma no mês de maio. Em pouco tempo se tornou um dos títulos mais assistidos na plataforma. Entretanto, agora está com a data de saída marcada. Trata-se do filme “2 Corações”. Ele ficou no Top 10 da Netflix por muitos dias seguidos. Veja abaixo o porquê e os lançamentos de novembro.

Após entrar no top 10, este filme sairá da Netflix; corra para ver | Foto de DCL “650” na Unsplash

Este filme vai sair da Netflix

O filme “2 Corações” ganhou o coração dos assinantes da plataforma. O filme irá sair da plataforma no dia 23 de novembro — após meses de sucesso. O filme fez muito sucesso, mas acabará tendo que sair da Netflix.

O filme conta a história de um romance envolvente — baseado em histórias reais. Na responsabilidade de direção de Lance Hool. O filme por mais paralelo que pareça em razão dos contextos da época — desenrolando em cima de duas histórias.

Consegue trazer ao público uma maneira totalmente diferente de ver este romance. Muitos usuários se perguntaram o porquê o filme irá ser removido da Netflix — o motivo surpreendeu a todos.

Muitos esperavam que a remoção fosse em razão de problemas externos ou até mesmo pela visibilidade, a grande verdade é que a Netflix afirmou que foi encerrado o período de acordo para exibição do filme dentro da plataforma.

Alguns títulos renovam o acordo, outros não. Tudo depende das diretrizes de licenciamento da plataforma.

Leia mais: Netflix define novos valores mais uma vez? Veja o que deve acontecer

Lançamentos mais esperados Netflix Novembro

Para este mês de novembro a Netflix conta com grandes lançamentos. Entretanto, alguns estão aquecendo muito mais o coração dos assinantes.

Na área de filmes — o destaque vai para o filme Velozes & Furiosos 9. Que será lançado no dia 7 de outubro. No dia 18 contará com o lançamento do filme V de Vingança e por fim: O Assassino, no dia 10 de novembro.

O grande show que a Netflix irá proporcionar aos assinantes é realmente nas séries. A popular série “Round 6” está de volta e agora de cara nova. Em uma outra temporada conta com o título “O Desafio”. Na qual irá dar prosseguimento a sua primeira temporada.

Neste período milhões de internautas ficaram em dúvida do destino da série. Haja vista que o último episódio da série deixou para trás sérios enredos a serem desenvolvidos.

Portanto — aos fãs da série: no dia 22 de novembro será possível assistir a continuação deste título da Netflix. Lembrando que estes lançamentos irão acontecer exclusivamente na Netflix.

Veja mais detalhes sobre este assunto

Leia mais: Novas de 2023: séries recentes da Netflix para qualquer um maratonar