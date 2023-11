Bolsa Família tem novidade em novembro e ninguém acreditava

Boa notícia — o Bolsa Família do mês de novembro acabou de ser confirmado pelo Governo Federal. O benefício é concedido a todos os beneficiários do programa todos os meses. Os repasses acontecem nos últimos 10 dias úteis de cada mês. Os pagamentos geralmente se iniciam com base neste padrão entre os dias 17 e 19. Veja abaixo todos os detalhes do Bolsa Família de novembro.

Estes adicionais foram confirmados

O Bolsa Família de novembro está sendo marcado pelos adicionais referentes as famílias brasileiras. Com a soma dos adicionais os repasses podem ultrapassarem os R$ 800.

Benefício de Renda Cidadania: este repasse garante aos brasileiros o adicional de R$ 142 por membro do grupo familiar;

Benefício Complementar: trata-se da garantia do valor fixo de no mínimo R$ 600 para cada família — exceto as que realizaram o consignado do Auxílio Brasil.

Primeira infância: trata-se do benefício que garante as famílias o adicional de R$ 150 para cada criança de até seis anos.

Benefício Variável Familiar: trata-se do adicional de R$ 50 para as famílias brasileiras com ênfase na nutrição infantil.

Portanto, estes são os adicionais referentes ao Bolsa Família do mês de novembro. Veja abaixo as datas exatas dos pagamentos referente ao valor do programa.

Cronograma Bolsa Família Novembro

O Bolsa Família Novembro será pago como nos outros meses. O padrão é mediante o número final do NIS de cada beneficiário brasileiro.

Os números do NIS que são usados por padrão no protocolo vão de 1 até 0. Trata-se do dígito final do NIS de cada beneficiário. Veja abaixo as datas específicas.

Número final do NIS: 1;

Data de pagamento: 17 de novembro;

Data de pagamento: 17 de novembro; Número final do NIS: 2;

Data de pagamento: 20 de novembro;

Data de pagamento: 20 de novembro; Número final do NIS: 3;

Data de pagamento: 21 de novembro;

Data de pagamento: 21 de novembro; Número final do NIS: 4;

Data de pagamento: 22 de novembro;

Data de pagamento: 22 de novembro; Número final do NIS: 5;

Data de pagamento: 23 de novembro;

Data de pagamento: 23 de novembro; Número final do NIS: 6;

Data de pagamento: 24 de novembro;

Data de pagamento: 24 de novembro; Número final do NIS: 7;

Data de pagamento: 27 de novembro;

Data de pagamento: 27 de novembro; Número final do NIS: 8;

Data de pagamento: 28 de novembro;

Data de pagamento: 28 de novembro; Número final do NIS: 9;

Data de pagamento: 29 de novembro;

Data de pagamento: 29 de novembro; Número final do NIS: 0;

Data de pagamento: 30 de novembro.

Estas são as datas referentes ao Bolsa Família do mês de novembro. Haja vista que os beneficiários que recebem os repasses na segunda-feira, podem obterem o pagamento no sábado anterior.

Lembrando que o pagamento cai automaticamente na conta do Caixa Tem. Além disso, é válido ressaltar que neste mês de novembro não haverá repasses do Vale-Gás.

Ademais, basta aguardar o início dos pagamentos e qualquer notícia adicional sobre este programa será postada em nosso site na guia de Benefícios Sociais.

