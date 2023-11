Boletim da Manhã de 3 de novembro: destaques do dia

Descubra quais são os destaques da manhã deste dia 3 de novembro, de 2023, sexta-feira. Comece o dia bem informado:

Desde o seu retorno em março de 2023, o programa de transferência de renda Bolsa Família tem concedido uma vida mais digna a mais de 20 milhões de beneficiários todos os meses. No entanto, para que continue recebendo o auxílio, os contemplados precisam manter seus dados atualizados no sistema do Cadastro Único, para que não corram o risco de suspensão ou até mesmo cancelamento dos valores. Saiba mais detalhes, logo abaixo.

E para quem esperava aproveitar um período de sol e céu limpo neste feriado de finados na maior parte do país, é bom não se animar. Segundo os institutos de meteorologia do país estão prevendo queda de temperatura e muita chuva para diversos estados do Brasil. Acompanhe a leitura, logo abaixo, e saiba quais regiões mais afetadas pela mudança climática no feriadão.

A proposta de Reforma Tributária, apresentada pelo relator Eduardo Braga, no Senado, traz uma “trava” para a cobrança de impostos sobre o consumo no Brasil.

Esta trava estabelece um limite para a carga tributária, que não poderá ultrapassar a média de 12,5% do Produto Interno Bruto (PIB) no período de 2012 a 2021. Mas como isto funciona, na prática? Continue lendo para saber todos os detalhes.

Segundo informações do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é esperado que, após a conclusão dos depósitos dos benefícios previdenciários, aproximadamente 37 milhões de segurados sejam beneficiados com os valores aos quais têm direito mensalmente. Acompanhe a leitura abaixo e entenda os valores dos benefícios e os requisitos para acessar esses pagamentos.

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central anunciou hoje a terceira redução consecutiva na taxa básica de juros Selic.

A taxa caiu de 12,75% para 12,25% ao ano. Com esta redução, a Selic atingiu seu menor nível desde maio de 2022, quando estava em 11,75% ao ano. Vla ressaltar que a Selic desempenha um papel fundamental na política monetária do Brasil, impactando todas as taxas de juros praticadas no país. A seguir, continue lendo e saiba mais detalhes sobre esta nova redução da taxa de juros Selic.

No primeiro semestre de 2023, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) retirou 147 produtos das prateleiras de todo o Brasil. Mas, engana-se quem pensa que a agência limita sua atuação apenas aos itens alimentícios. Desta vez, a mira está voltada para o setor de cosméticos. Descubra mais detalhes a seguir.

No mundo moderno, ter um vínculo empregatício dentro da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) não se restringe apenas ao direito do recebimento de um salário todos os meses, pois junto a regulamentação de seu emprego formal, uma série de benefícios a acompanham e as mesmas podem impactar significativamente a qualidade de vida do colaborador. A seguir, confira quais são os 18 benefícios os quais todo trabalhador legalizado possui direito.

Mesmo com as constantes e inúmeras melhorias proporcionadas pela Meta para o aplicativo de mensagens WhatsApp não é raro que muitos usuários busquem pelo mesma plataforma de mensagens, mas com versões alternativas, onde ferramentas e recursos exclusivos são disponibilizados e seduzem a maioria dos seus adeptos. No entanto, versões como o WhatsApp Gold podem ser belas, atraentes e perigosas. Continue lendo a seguir e entenda os riscos do app alternativo.

O WhatsApp é um dos aplicativos de comunicação mais usados no Brasil e no mundo. Nos últimos meses suas atualizações têm sido constantes e um novo recurso chegou até os usuários. Trata-se da possibilidade de fixar mensagens em chats pessoais ou grupos do WhatsApp — mas um detalhe surpreendeu a todos. Veja abaixo todos os detalhes.

A antiga civilização egípcia continua a surpreender a comunidade científica, mesmo após milênios. Junto a uma múmia, arqueólogos que exploravam um cemitério, que tem aproximadamente 3.500 anos de idade, localizado em Tuna al-Gebel, Egito, encontraram um extenso pergaminho.

