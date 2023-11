Elon Musk revela detalhes do seu super aplicativo; confira

Durante a primeira grande reunião da empresa, Elon Musk compartilhou sua visão de expandir sua plataforma de mídia social X (anteriormente conhecida como Twitter) em direção a um aplicativo completo, com funcionalidades semelhantes ao WeChat.

Nesta nova empreitada, os usuários poderão realizar uma ampla gama de atividades além da simples troca de mensagens. A seguir, continue lendo para saber todas as novidades que o bilionário está preparando para transformar o X em um super aplicativo.

Elon Musk revela novidades para o aplicativo X

De acordo com informações do Live Mint, Musk destacou as conquistas e os recursos que a plataforma desenvolveu ao longo do ano.

Com a meta de proporcionar uma experiência mais abrangente aos usuários, ele planeja introduzir gradualmente novas funcionalidades, como chamadas de áudio e vídeo, aprimoramentos no streaming de vídeo e a criação do recurso de busca de empregos denominado X Hiring, que se posicionará como um concorrente direto ao LinkedIn.

Elon Musk ainda mencionou a possibilidade de incorporar recursos como transmissões ao vivo de vídeo no futuro e até mesmo uma função para encontros e namoro, ao estilo Tinder Inner Circle e Bumble, esta funcionalidade deve se chamar X Dating.

Uma das novidades mais aguardadas é o X Wire, um serviço de distribuição de notícias que estará disponível na plataforma. Isto permitirá aos usuários acessar as últimas notícias e informações em um único local.

Elon Musk pretende cobrar pelo acesso ao X?

Transformando X em um aplicativo completo e oferecido através de um serviço de assinatura, uma das propostas de Elon Musk é a introdução de uma taxa anual de US$ 1 (R$ 5,01) para solucionar o desafio crescente imposto pelos bots de IA, que podem potencialmente manipular a plataforma.

Elon Musk enfatiza que esta taxa será acessível a todas as pessoas, inclusive aquelas em regiões economicamente desfavorecidas, tornando a plataforma mais inclusiva e menos vulnerável à manipulação.

Além das funcionalidades já mencionadas, Elon Musk também contempla a inclusão de recursos de namoro no X, ampliando as possibilidades oferecidas pela plataforma.

Além disso, a adição da capacidade de transmissão ao vivo de vídeo permitirá aos usuários compartilhar momentos em tempo real com suas redes de contatos, aproveitando ao máximo a conexão e a interatividade que a plataforma proporciona.

Elon Musk tem visões grandiosas para o futuro do X. Com essas futuras adições, incluindo recursos de namoro, transmissões ao vivo de vídeo e um serviço de distribuição de notícias, a empresa pretende proporcionar uma experiência completa e inovadora aos seus usuários.

Cobrança de acesso ao X tem motivo: entenda

O objetivo da nova cobrança de acesso ao X é reverter a significativa queda nas receitas da plataforma, que ocorreu após a aquisição da empresa por Elon Musk. A compra do antigo Twitter custou nada menos do que US$ 44 bilhões. Mesmo para o bilionário, estas cifras são altas.

Desde a aquisição do “X”, Elon Musk está em busca de maneiras de aumentar a receita da plataforma, que, tradicionalmente, dependia fortemente da publicidade.

Entretanto, suas decisões e declarações polêmicas afastaram alguns possíveis anunciantes, resultando em uma queda alarmante nas receitas publicitárias.

De acordo com informações divulgadas pelo próprio empresário, as receitas de publicidade do X sofreram uma queda de cerca de 50%.

Para enfrentar este cenário, a empresa nomeou Linda Yaccarino como a nova CEO, uma executiva com vasta experiência na NBCUniversal e grande influência no setor publicitário. Sua missão é reestabelecer o relacionamento com os anunciantes e revitalizar a plataforma.

