Confirmada indenização do Auxílio Brasil? Quem receberá R$ 15 mil em novembro

Após vários meses, o programa Auxílio Brasil volta ser alvo de bastante debate entre os brasileiros, dessa vez, por conta de um detalhe chocante: o vazamento de dados de milhares de beneficiários. O que mais surpreendeu a todos, é que cada beneficiário vazado pode ter direito a uma indenização de R$ 15 mil, saiba como saber se o seu CPF está na lista.

Saiba tudo sobre a indenização para quem foi beneficiário do Auxílio Brasil | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Milhares de brasileiros tiveram os dados vazados

No mês de setembro, a justiça emitiu uma nota onde obriga a Caixa e alguns outros órgãos da União, a indenizarem em R$ 15 mil os beneficiários que tiveram seus dados vazados e usados de maneira ilícita.

A decisão ainda encontra-se em primeira instância, o que significa que ainda cabe recurso. Contudo, é provável que o parecer seja favorável aos 4 milhões de brasileiros que foram prejudicados pelo vazamento. Alguns dos dados vazados foram:

CPF;

Endereço;

NIS;

Valor do benefício;

Data de nascimento;

Contatos.

Vários bancos e financeiras tiveram acesso aos dados, que não deveriam ter sido vazados de modo algum.

Veja também: Benefício “Antigo” Do INSS? Veja Quem Pode Pedir Salário-Família

Caixa irá liberar a indenização?

Como o processo ainda está na primeira instância, ainda não há uma certeza se o valor será liberado. Mas a justiça já determinou que o valor fosse pago pela Caixa e a União aos prejudicados pelo vazamento dos dados.

Contudo, todo o processo ainda está em andamento e todos os envolvidos no processo estão recorrendo. O mais interessante é que o caso tem tido um grande avanço nos últimos dias.

Outra determinação, é que ao término do processo, os órgãos que tiveram o banco de dados exposto, informem às vítimas sobre o fato.

Veja também: Minha Casa, Minha Vida Anuncia Vantagem Para Inscritos Do CadÚnico

Saiba se o seu CPF está na lista

Para saber se o seu CPF está na lista, basta entrar no site Instituto Sigilo, pois no dia 09 de outubro ele iniciou uma “operação” Caso Auxilio Brasil, para ajudar os beneficiários a saberem se são elegíveis à indenização ou não. Para saber a informação, basta seguir o passo a passo:

Pesquise pelo site Instituto Sigilo;

Na página inicial, clique no botão “conferir se eu tenho direito”;

Preencha todas as informações solicitadas, como nome completo CPF, e-mail e telefone;

Concorde com a política de privacidade;

Marque a opção que informa que o usuário não é um robô.

Pronto, agora ao clicar no botão “conferir se tenho direito” a resposta já irá aparecer na tela do usuário. A depender do horário, o site pode apresentar algumas instabilidades, entretanto, basta esperar um pouco para que ele volte a funcionar.

Confira no vídeo a seguir tudo sobre o novo Bolsa Família