Prepare a pipoca: cinemas receberão estes 7 filmes em novembro

Neste feriado, muitos estarão em casa se perguntando como aproveitar a data. Se você está indeciso, preparamos uma seleção de filmes que certamente o animará a sair e se divertir no cinema! Temos filmes para todos os gostos.

Entre as opções, você poderá desfrutar de animações, filmes de terror, comédia e dramas. Contudo, o grande destaque recai sobre o lançamento do filme brasileiro “Mussum, o Filmis”. A seguir, continue lendo e confira as opções.

7 lançamentos do cinema para este mês de novembro

7 filmes que estreiam em novembro nos cinemas

Mussum, o Filmis

“Mussum, o Filmis” é uma grata surpresa, apresentando uma excelente produção e um ator que nos faz lembrar do icônico trapalhão que tanto sucesso fez na TV.

Baseado no livro “Mussum – uma história de Humor e Samba”, de Juliano Barreto, o roteiro se desdobra em três etapas.

De primeira, somos levados à infância humilde de Antonio Carlos Bernardes Gomes, quando ele ainda era conhecido como Carlinhos, vivido por Thawan Lucas Bandeira. Nessa fase, Carlinhos já demonstrava seu talento musical, apesar da desaprovação de sua mãe, Dona Malvina, interpretada por Cacau Protásio.

Na segunda etapa, Carlinhos, agora adulto e interpretado por Yuri Marçal, nos conduz por seu período de carreira na Aeronáutica e sua participação no grupo musical Originais do Samba.

É também neste momento que ele conhece sua primeira esposa, Nely, vivida por Jeniffer Dias, e começa a construir sua própria família.

Na terceira fase, com Carlinhos agora interpretado por Ailton Graça, somos imersos em suas conquistas na televisão.

É durante uma destas atuações que ele cruza o caminho de Grande Otelo, interpretado por Nando Cunha, que lhe concede o apelido que o tornaria famoso em todo o Brasil: Mussum. A direção de “Mussum, o Filmis” fica a cargo de Silvio Guindane.

Não Abra!

“Não Abra!” nos leva à história de Sam, desesperada para se encaixar na escola, que abandona sua cultura e família das Índias Orientais para se adequar.

No entanto, quando um espírito demoníaco mitológico se prende à sua ex-melhor amiga, ela é forçada a aceitar sua herança para derrotá-lo.

O elenco conta com Megan Suri (Samidha), Neeru Bajwa (Poorna), Mohana Krishnan (Tamira) e Betty Gabriel (Joyce), sob a direção de Bishal Dutta.

A Bela América

“América” é uma mulher notável, bela, inteligente e ambiciosa, candidata à Presidência. Um dia, Lucas, um cozinheiro humilde, se apaixona por ela.

Determinado a conquistá-la, ele entra sorrateiramente em sua casa todos os dias para preparar jantares suntuosos.

No início, ela se assusta, mas logo se entrega ao prazer destas refeições, ansiosamente antecipadas. Até o dia em que ela propõe que ele se revele. No elenco, destacam-se Estevão Antunes, São José Correia, Custódia Gallego, Daniela Claro, João Castro Gomes, Carlos Areia, João Damasceno e Paula Santos.

A Viagem Encantada

Enquanto Marie faz um desejo, ela se torna do tamanho de seu quebra-nozes de brinquedo, que, na verdade, é um príncipe enfeitiçado.

Juntos, embarcam em uma jornada à mágica Terra das Flores para salvar o mundo dos ratos. A animação tem roteiro de Vasiliy Rovenskiy e direção de Viktor Glukhushin.

Monster

Uma mãe começa a desconfiar do comportamento estranho de seu filho e, ao descobrir que um professor é o responsável, vai até a escola em busca de respostas. Conforme o caso se desenrola sob os olhares da mãe, do professor e da criança, a verdade emerge.

As Marvels

Carol Danvers, também conhecida como Capitã Marvel, recuperou sua identidade das garras dos Kree e enfrentou a Inteligência Suprema. No entanto, as consequências não planejadas a colocam no encargo de um universo em desordem.

Quando suas obrigações a levam a uma fenda espacial anômala ligada a um revolucionário Kree, seus poderes se entrelaçam com os de Kamala Khan, conhecida como Ms. Marvel, e com os da sobrinha de Carol, a astronauta da S.A.B.E.R., a Capitã Monica Rambeau.

Estas três heroínas improváveis devem se unir e aprender a colaborar para salvar o universo, tornando-se “As Marvels”.

O elenco inclui Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Samuel L. Jackson, Zawe Ashton e Park Seo-joon, sob a direção de Nia DaCosta.

Missão Antena: Uma Aventura Intergaláctica

“Missão Antena: Uma Aventura Intergaláctica” é o único filme que exigirá um pouco mais de paciência, já que sua estreia nos cinemas está marcada para o dia 9 de novembro.

Nas férias de verão, Allan, um rapaz tímido, se torna uma “antena humana” para seu vizinho obcecado por extraterrestres.

No entanto, em vez de invasores, eles encontram Luna, uma garota ET estudiosa dos humanos. Agora, Allan deve ajudar sua nova amiga a voltar para casa, vivendo aventuras e fazendo descobertas fascinantes.

A animação é dirigida por Amalie Naesby Fick e é baseada no livro homônimo de Peter Frödin e Line Knutzon.

