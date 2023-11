O presidente Lula assinou uma nova medida que irá endurecer os protocolos referentes ao Bolsa Família. Logo — as famílias inscritas no Bolsa Família e CadÚnico terão que passar por uma análise muito mais rigorosa acerca dos novos cadastros. Veja abaixo todos os detalhes e algumas dicas para não ser bloqueado no Bolsa Família.

Alerta governo endurece fiscalização no Bolsa Família; quem corre risco | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Bolsa Família tem regras atualizadas

Esta atualização é uma novidade do Governo Federal para conseguir prevenir os índices de fraudes nos programas. Haja vista que todos os fatores envolvendo o Bolsa Família e demais benefícios sociais são de caráter público.

Logo, agora há de ter uma maior vigilância em razão dos beneficiários do programa. Desde a época do Auxílio Emergencial, os níveis de fraudes no programa são muito grandes. Os critérios estipulados estavam menos agressivos em razão da situação de vulnerabilidade que os brasileiros estavam sofrendo.

Entretanto, agora o Governo Federal alterou as regras do programa. Deixando elas muito mais rígidas e eficazes. Estando postas em prática a partir deste mês de novembro.

O Bolsa Família só cresce a cada mês. Nos últimos meses realizando os repasses de mais de R$ 14 bilhões para mais de R$ 21 milhões de famílias.

Leia mais: Erro comum que corta o Bolsa Família das pessoas; confira

Faça isso para não ser bloqueado do Bolsa Família

É importante os beneficiários do Bolsa Família estarem atentos quanto alguns detalhes. Eles precisam seguirem a risca todos os passos referentes as regras e diretrizes do programa.

Veja abaixo o que precisa ser feito para que o beneficiário não seja bloqueado do Bolsa Família.

Cadastro: O Cadastro no CadÚnico deve ser atualizado no mínimo a cada dois anos. Para quem precisa ter certeza do benefício — é necessário atualizar a cada 12 meses ou a cada nova alteração.

Veracidade: É importante que os dados apresentados sejam reais e verdadeiros. Sem qualquer fraude. Muitas famílias encobrem membros, nascimentos, etc. Apenas para se manterem no programa. Caso isso seja descoberto, a família é automaticamente cortada.

Renda: A renda per capita deve ser no máximo R$ 218. Caso contrário, a família poderá perder o direito ao benefício. Muitas famílias acabam mantendo mais membros no grupo familiar unicamente para a renda per capita vir a diminuir cada vez mais.

Portanto, estes são os passos a serem seguidos para que o beneficiário não seja bloqueado do Bolsa Família. Caso ocorra o bloqueio, é possível ir até o CRAS local em até 90 dias para saber o motivo e em alguns casos tentar retornar ao programa.

Veja mais detalhes sobre este assunto

Leia mais: Libere hoje o limite de R$ 5 mil disponível no Nubank