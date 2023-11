Carro novo para MEI está mais fácil que nunca? Entenda

Nos últimos meses os valores dos automóveis reduziram bastante. Entretanto, mesmo assim ainda são caros em comparação a outros itens. Logo — nem todos os brasileiros conseguem comprarem o veículo. Entretanto, para os MEIs é muito mais fácil. Haja vista que há a possibilidade de obter descontos de até 30% na compra de veículos novos. Lembrando que por mais que hajam descontos — é necessário ficar atento quanto alguns detalhes bem importantes e regras vigentes. Veja todos os detalhes abaixo.

CNPJ tem direito a descontos em carros

O MEI ou qualquer empresa com CNPJ pode obter descontos de 2% a 30% na compra de veículos novos. Haja vista que estes descontos são baseados na redução ou isenção das taxas de ICMS e IPI. O percentual descontado é variante e depende do modelo de cada veículo.

Lembrando que este desconto é gerado de acordo com cada estado. Dependendo do veículo e fabricante — os descontos podem ser maiores ou menores. Para realizar a compra com descontos é necessário que o comprador se dirija até uma loja de automóveis credenciada.

Com ele é preciso portar o certificado MEI e o cartão CNPJ. Bem como o documento de identificação pessoal, o CPF. O CNPJ do comprador precisa estar ativo. A documentação deve ser enviada diretamente para o fabricante.

A partir disso — é realizado um documento comprovatório de isenção de impostos. Feito isso, é entregue uma ordem de entrega para a loja que entrega o veículo para o comprador.

Nesta modalidade o carro é entregue somente após um determinado período. Cerca de 60-90 dias. É importante que o CNPJ esteja ativo e sem qualquer dívida pendente.

Fique atento a estes cuidados

É importante ficar atento quanto alguns detalhes. A empresa não pode ter qualquer dívida. A receita anual não pode ultrapassar os R$ 81 mil. Haja vista que é o faturamento do MEI. Mas há uma regra ainda mais importante.

Além disso — o comprador não pode revender o veículo adquirido com descontos dentro do prazo de 12 meses. Haja vista que isso é uma maneira de amenizar possíveis fraudes.

Muitos compradores poderiam abrir CNPJ a fim de comprar carros com descontos e posteriormente revendê-los — obtendo lucro. Durante este período o documento fica proibido de ser alterado no Detran.

Os descontos variam na prática entre R$ 2 e R$ 8 mil. Lembrando que tudo se baseia com preço, eficiência energética e fabricante. Quanto maior for os pontos dos veículos nesses pontos — maiores serão os descontos.

Haja vista que esta possibilidade é com base nas compras feitas privadas. Isto é — sem o uso do programa do Governo Federal que reduziu o preço dos veículos. Podendo visualizar quais possuem os melhores custo-benefício e com isso obter os melhores descontos nos veículos.

